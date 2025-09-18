Atletica, Bolognesi si conferma nel Memorial Fantinelli

Romagnoli in evidenza e tante buone prestazioni al 29° Memorial Fantinelli-Trofeo Fatuma Ibrahim, andato in scena martedì sera al campo Drei e come sempre splendidamente organizzato dall’Atletica 85. Vincente la formula scelta, ovvero quella di dare spazio a gare spurie: gli 80 metri, i 600, i 2000 e la staffetta “svedese” 200+400+600+800.

Oggi, dalle 18 a Scandiano tocca invece al Meeting d’Autunno della Corradini Rubiera, con 230 iscritti e il forlivese Michele Cacaci (Dinamo Running) da seguire sui 1500.