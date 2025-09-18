Atletica, Bolognesi si conferma nel Memorial Fantinelli

Atletica
Paolo Bolognesi a Faenza sui 600 metri ha stabilito la migliore prestazione regionale di categoria correndo in 1’22”27
Paolo Bolognesi a Faenza sui 600 metri ha stabilito la migliore prestazione regionale di categoria correndo in 1’22”27
Alessandra Gasparelli
Alessandra Gasparelli

Romagnoli in evidenza e tante buone prestazioni al 29° Memorial Fantinelli-Trofeo Fatuma Ibrahim, andato in scena martedì sera al campo Drei e come sempre splendidamente organizzato dall’Atletica 85. Vincente la formula scelta, ovvero quella di dare spazio a gare spurie: gli 80 metri, i 600, i 2000 e la staffetta “svedese” 200+400+600+800.

Oggi, dalle 18 a Scandiano tocca invece al Meeting d’Autunno della Corradini Rubiera, con 230 iscritti e il forlivese Michele Cacaci (Dinamo Running) da seguire sui 1500.

Bolognesi, record regionale

E proprio dai 600 è arrivato l’ottimo crono di 1’22”27 dello Junior Paolo Bolognesi (Edera Forlì, 2° al traguardo), che può essere considerato come migliore prestazione regionale di categoria, visto che fra gli Under 20 primeggiava al momento il Cadetto Cristian Zaghini con 1’23”9 (1986).

Nei 2000 primato italiano master 40 per Elena Borghesi (Santamonica Misano) che ferma il cronometro a 6’31”49. Da evidenziare anche il 18.07 nel peso di Lorenzo Del Gatto (Carabinieri) e l’1’19”61 nei 600 metri per Ndiaga Dieng.

Nei 2000 vince in 5’31”58 Mohammed Traibi (Libertas Forlì), che precede i compagni di squadra Riccardo Sintoni (5’39”91) e l’Allievo Gabriele Perugini (5’44”36).

Nella staffetta “svedese” (200+400+600+800) successo dell’Atletica Imola Sacmi Avis, composta da Francesco Venieri, Alessandro Dalpane, Nicola Baldisserri e Leonardo Lodolini (4’43”88). Nell’alto, gara intitolata a Giancarlo Zama, primo a 1.86 l’Allievo Rikardo Shytaj (Atletica 75 Cattolica) davanti al pari categoria Filippo Venieri (Atletica Imola, 1.86), che si migliora di 4 centimetri.

Thomas Zanelli (Libertas Forlì) domina il peso Juniores a 11.89 e poi fa bis nel disco, gara valida come Memorial Fantinelli, con 37.10 (fra gli Allievi ok il romagnolo Samuele Paganelli della Self Montanari a 51.75). Nei 600 metri, gara intitolata a Fatuma Ibrahim, 1’39”81 e successo della Junior Viola Morrone (Francesco Francia)

I risultati giovanili

Al femminile la staffetta svedese va all’Atletica Lugo (Valentina Lauteri, Giulia Bernabei, Emma Castagnari e Linda Zardi) in 5’54”08, il lungo con 5.23 a Carolina Alvisi (Atletica 85 Faenza) e il peso a 8.78 alla Junior Karina Obouwa Whyte (Libertas Forlì), anche seconda nel disco a 40.23 (si migliora di 3 cm).

Nei Cadetti, Happyness Anuli Chukwueloka (Atletica 85 Faenza) vince gli 80 in 10”48, Diego Polpettini (Atletica Imola) i 600 in 1’30”26 e in 1’46”50 Diletta Dimilta (Olimpus San Marino) quelli in rosa. Nel lungo ottimo 5.79 di Filippo Chisom Ken Ehirim (Atletica Imola) e nell’alto 1.58 di Mihaela Secrieru (Atletica 85 Faenza).

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui