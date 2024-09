America’s Cup, doppia sconfitta per Luna Rossa vittima di una rottura mentre era in testa. Domani giornata decisiva. Inglesi già in finale

BARCELLONA. Luna Rossa manca ancora la finale di Louis Vuitton Cup. Oggi dopo aver perso la prima prova contro American Magic era in testa sul quarto lato del percorso quando un problema improvviso al carrello della randa non solo l’ha fatta cadere di colpo dai foil ma le ha impedito di proseguire. Il risultato a questo punto è di 4-3 per gli italiani. Domani due regate decisive in programma. Va in finale chi arriva a cinque vittorie

Nell’altra semifinale Ineos Britannia, al comando di Ben Ainslie, ha eliminato Alinghi chiudendo oggi la partita alla seconda prova con il risultato finale di 5-2.

La finale della Louis Vuitton Cup è prevista da giovedì 26 settembre a venerdì 5 ottobre (al meglio delle 13 regate). La finale di America’s Cup contro Emirates Team New Zealand da sabato 12 a lunedì 21 ottobre (sempre al meglio delle 13 regate).