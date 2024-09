America’s Cup, doppia rimonta di Luna Rossa: 2-0 agli americani. Ineos rifila un 2-0 ad Alinghi

BARCELLONA. Dopo la prima giornata di semifinali Luna Rossa comanda 2-0 su American Magic. Dopo la prima sofferta vittoria, un’altra prova ad alta tensione.

Nella seconda prova partenza ancora favorevole agli americani. Luna Rossa riceve i rifiuti ed è costretta a virare. American Magic prende il comando. Passa al primo gate con 10 secondi. Gli italiani inseguono e restano alle spalle. Al secondo gate American Magic gira con un angolo non ottimale e lo scafo quasi si siede. Ne approfittano gli uomini di Max Sirena e prendono il comando. Ma non è finita. Sul terzo lato (di bolina) le barche si incrociano e prevale il diritto di precedenza di chi ha mure a dritta. Prima passa Luna Rossa. Poi tocca agli americani. Ma Luna Rossa viaggia più veloce e al gate passa in netto vantaggio. Conserva il comando anche nel quarto lato e gira alla boa con 14 secondi di vantaggio. L’ultima bolina vede gli italiani con oltre 200 metri di vantaggio controllare. La poppa è una sofferenza. Gli americani premono su Luna Rossa e giungono vicinissimo ma poi il controllo degli italiani è ottimo e vincono con 18 secondi di svantaggio.

Come previdibile, nell’altra semifinale doppia vittoria degli inglesi di Ineos contro gli svizzeri di Alinghi. Nella prima prova partenza migliore per gli elvetici e rapida rimonta degli avversari. Nella seconda, il team di Ben Ainslie si è portato subito in testa e ha dominato i sei lati del percorso.

Appuntamento a domani per le nuovo prove. Va in finale di Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti) chi vince cinque prove.