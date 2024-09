Vela, Montalti e Gianluca Casadei campioni del Mondo davanti a Roberto Casadei e al 12enne Bettini: doppio trionfo targato Cesenatico

La manifestazione si è appena conclusa sulle acque di Campione del Garda con tutte le difficoltà e le insidie del lago più amato dai velisti di mezzo mondo che spesso mette a dura prova anche gli equipaggi più esperti. I due velisti cesenati (4° titolo mondiale per Montalti, 3° per Casadei) sono partiti alla grande venendo poi insidiati da vicino dall’altro equipaggio del Circolo Vela Cesenatico composto dall’espertissimo Roberto Casadei (già in passato campione italiano di classe A) e dall’incredibile Gino Bettini,”bimbo” non ancora dodicenne cresciuto nella Scuola Vela Città di Cesenatico e autore di una performance sorprendente, che ha strappato applausi e unanimi consensi a tutti gli equipaggi presenti.

Proprio nei giorni in cui l’Italia sta scoprendo il fascino della vela grazie ai successi di Luna Rossa in Coppa America e a poche settimane dai due ori olimpici di Parigi 2024 (Tita/Banti e Marta Maggetti) arriva grazie all’equipaggio del Circolo Vela Cesenatico Agostino Montalti/Gianluca Casadei il titolo mondiale nella classe Top Cat K2, catamarano di 17 piedi costruito dal cantiere Catamaran Sport di San Giorgio di Cesena, che lo aggiunge ad una già ricca collezione di titoli conquistati da oltre 20 anni sempre con equipaggi del sodalizio sportivo di Cesenatico.

Nelle 8 prove disputate (su 12 previste) si sono avute le condizioni più disparate (vento oltre 20 nodi e onde insidiose) e più di una prova si è disputata alle prime luci del giorno per sfruttare le migliori condizioni del vento, che in questi giorni è risultato spesso imprevedibile. Nelle regate conclusive è prepotentemente rientrato in gioco l’equipaggio tedesco Jorg Nacthwein/Karin Nacthwein che ha però lasciato la scena ai due equipaggi cesenaticensi proprio nell’ultima prova per via di un quinto posto mentre il titolo si è giocato sul filo di lana (primi all’arrivo Montalti/Casadei secondi Casadei/Bettini) con l’esito finale che si sarebbe invertito in caso di arrivo ribaltato.

Buono anche il risultato di metà classifica dell’equipaggio Della Chiesa / Lorusso, nella classe Topcat K1, i quali hanno partecipato per la prima volta a questa kermesse mondiale.

Questi risultati riempiono di orgoglio il prestigioso Circolo di Cesenatico Ponente, abituato da tempo a festeggiare titoli nazionali, europei e mondiali nello sport della vela, il quale ha in questi giorni partecipato con i suoi equipaggi ai campionati italiani giovanili di Genova e Pescara, al campionato italiano della classe Dinghy svolto all’isola d’Elba, al campionato italiano di Flying Doitchman svolto a Dervio sul lago di Como e al campionato italiano J24 che si svolgerà nei prossimi giorni al Circolo Nautico di Cesenatico.