Vela, Max Sirena e Luna Rossa cercano la giusta rotta per la leggenda nel Golfo di Napoli

Il Golfo di Napoli si prende la scena. Da domani a domenica ospita le regate preliminari di America’s Cup, primo assaggio del gran finale che si terrà nelle stesse acque tra la primavera e l’estate 2027 con la competizione tra gli sfidanti (Louis Vuitton Cup) e la finale per la conquista dell’antico trofeo, oggi nelle mani dei neozelandesi. Luna Rossa è il team che vuole passare alla storia come il primo a portare la Coppa in Italia. A guidarlo è il riminese Max Sirena ma sono tanti i romagnoli che ne fanno parte, dal ravennate Umberto Molineris al figlio d’arte Lorenzo Sirena, nato a Valencia quando il papà conquistò (con gli americani) la sua prima Brocca d’argento.

In maggio, a Cagliari, il team italiano ha messo in fila tutti gli avversari. Non si naviga sugli AC75 ma sui più piccoli AC40, come in Sardegna. Ma è comunque un test importante.

Domani scendono in acqua 9 equipaggi: Emirates Team New Zealand, Emirates Team New Zealand Women & Youth, Great Britain 1, Cobhan-Ultra Gb2, Luna Rossa principal team, Luna Rossa W&Y, Tudor Team Alinghi, La Roche-Posay Racing Team, American Racing Challenger Team Usa. Rappresentano sei paesi: Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Italia, Francia, Svizzera e Usa.

Nel team principale Luna Rossa schiera al timone Peter Burling (plurivincitore del trofeo con New Zealand e ora al lavoro con gli italiani) e Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini come trimmer (cioè gli addetti alla regolazione delle vele). Nel team Women & Youth ci sono invece Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi timonieri e Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi trimmer.

Per seguire le regate dirette su Rai2, Sky e il canale Youtube dell’Americas’ Cup.

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