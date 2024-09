Vela, il riminese Filippo Baldassarri campione italiano RS21 One Design

In una delle giornate più intense e significative dell’anno a livello sportivo, in cui sono arrivate quasi contemporaneamente la vittoria della Ferrari di Charles Leclerc a Monza, il successo di Luna Rossa nel primo Round Robin della Louis Vuitton Cup (qualifiche per l’America’s Cup) e altre medaglie dalle Paralimpiadi di Parigi 2024, la vela romagnola festeggia un altro metallo prezioso del riminese Filippo Baldassari.

L’atleta, già azzurro ai Giochi Olimpici di Londra 2021 sul Finn e oggi tesserato dello Yacht Club Rimini, a bordo di ITA 239 “Arvenis” di Davide Albertini Petroni con il ruolo di skipper, ha vinto ieri pomeriggio a Torbole (Lago di Garda) il RS21 Italian Championship 2024, evento valido anche come quinta frazione della Yamamay Cup.

Oltre a Baldassarri, a bordo di Arvenis hanno regatato o stesso armatore (al timone), Filippo Amonti e Samuele Naldi. “E’ stata una regata con una progressione molto positiva, come del resto lo sono state le altre tappe della Coppa Italia, dobbiamo questo successo alla costanza dei piazzamenti e all’affiatamento dell’equipaggio”, ha spiegato Baldassari a margine della premiazione. Infatti, grazie a due primi posti, un quarto e un sesto di manche il team di ITA 239 ha potuto risalire la china, entrando in zona podio nel penultimo giorno di campionato per poi consolidarsi nella giornata finale. Da segnalare anche il buon sesto posto dell’altro riminese in gara, Andrea Musone (Vicepresidente del Club Nautico Rimini) che, al timone del suo ITA 293 “Freccia Blu”, ha regatato sempre al top, sfiorando il podio (2-3-14-2-5-35-6-5-25-12 i suoi parziali). A bordo di Freccia Blu un altro olimpico romagnolo, Matteo Ivaldi, Dimitri Peroni e Claudio Emiliani.

Per l’atleta del guidone bianco-azzurro, un titolo che si unisce al bronzo mondiale RS21 in categoria corinthian, conquistato due anni fa, e ai due ori nell’altra classe one design di punta, il J70, su cui Baldassari ha ottenuto il titolo europeo quest’anno a Cala Galera e il titolo italiano lo scorso anno a Lerici a bordo dello scafo della compagna di squadra Sofia Giondi.