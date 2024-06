Vela, il forlivese Marco Rusticali sfida una tromba marina e alla fine trionfa a Caorle VIDEO

Un’avventura mozzafiato per il velista forlivese Marco Rusticali, che ha affrontato anche una tromba d’aria e alla fine uscito vincitore dalla 50esime edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle, la Darsena dell’Orologio e il Title Sponsor Pellegrini Gruppo, valida per il Campionato Italiano Offshore FIV. Le altalenanti condizioni e il contraddirsi dei principali modelli meteo, sono stati il filo conduttore delle ultime miglia tra l’isola croata e il traguardo di Caorle, dove non sono mancate situazioni estreme, con raffiche di vento oltre i trenta nodi e diverse trombe marine, che fortunatamente hanno causato danni solo alle barche.

Il calcolo dei tempi compensati ORC ha incoronato Mr Hyde di Marco Rusticali e Riccardo Rossi, che si sono aggiudicati anche il Trofeo Vivila X2 realizzato dall’artista Giuseppe Celeprin. “L’edizione 2024 è stata per noi una regata completa di tutto...giornate bollenti e notti fredde, dalle bonacce allo slalom tra le trombe marine, delfini, tartarughe e infinite planate. Dopo una buona partenza, siamo stati fortunati nelle scelte prese nella discesa alle Tremiti, rimanendo nel gruppo di testa e staccando il grosso della flotta. Questo ci ha permesso di affrontare una regata più serena tatticamente e ha contribuito a tenerci concentrati fino all’arrivo, dove abbiamo trovato ad aspettarci un grosso temporale con formazioni di trombe marine, che siamo fortunatamente riusciti a passare senza danni. Per noi vincere di nuovo questa bellissima regata, soprattutto in un anno speciale come il 50°, è una grandissima soddisfazione”. Rusticali sui suoi canali social ha postato l’impressionante sfida alla tromba d’aria durante la gara.