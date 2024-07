Vela, al campionato italiano Team Race Optimist il Circolo Velico Ravennate chiude terzo

Si è chiuso con la vittoria della Fraglia Vela Riva il Campionato Italiano Team Race Optimist, evento organizzato nel corso del week end dal Circolo Velico Ravennate e partecipato da ben sedici team, giunti in Romagna in rappresentanza dei migliori club italiani.

La squadre, composte da quattro imbarcazioni, si sono confrontate dapprima nell’ambito di un girone all’italiana, quindi in una serie di scontri ad eliminazione diretta che hanno condotto in finale la Lega Navale Italiana di Ostia e il team del sodalizio gardesano, mentre uno dei team del circolo organizzatore e quello di Trieste si sono affrontati nel duello valido per il terzo e quarto posto.

Nonostante la sconfitta nel primo match di finale a causa di un velista partito in anticipo rispetto al segnale, la Fraglia Vela Riva, che schierava Andrea Demurtas, Jesper Karlsen, Francesco Bo, Marco Aloisi e Leonardo Grossi, ha trionfato in finale con il punteggio in finale di due a uno.

Sul podio c’è stata gloria anche per il team del Circolo Velico Ravennate, bravo nel risolvere la finale di consolazione a proprio favore con il punteggio di due a zero.

“E’ stato un campionato molto emozionante, con il team di Ravenna che è stato protagonista della giornata di apertura, subito prima che emergesse il valore del team della Fraglia Vela Riva, destinata a una combattuta finale con la Lega Navale Italiana di Ostia. Un plauso va a all’organizzazione del Circolo Velico Ravennate, al Comitato di Regata e agli Umpire, che hanno unito professionalità ed efficienza riuscendo nell’impresa di far svolgere l’imponente numero di regate previsto dal Bando in finestre temporali contenute. Un dettaglio che è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti e che ha contribuito a rendere questa edizione dell’Italiano Team Race Optimist una delle migliori degli ultimi anni - ha commentato Marcello Meringolo, coach della Nazionale Italiana Optimist, che ha aggiunto - Dal punto di vista tecnico mi ha fatto molto piacere vedere in acqua ben quattro dei ragazzi selezionati per il Mondiale del prossimo dicembre e sono rimasto colpito dal fatto che non ci sono stati match scontati: ogni duello è stato combattuto, a dimostrazione di una notevole crescita collettiva. Un applauso va al team vincitore della Fraglia Vela Riva, che comprendeva due atleti della Nazionale: Jesper Karlsen, che ci ha rappresentato all’Europeo, e Andrea Demurtas, che sarà al Mondiale di fine anno”.

Il prossimo appuntamento di Marina di Ravenna con il Team Race Optimist è fissato per la fine di ottobre (25-27), quando al Circolo Velico Ravennate sarà di scena il Trofeo Raul Gardini.