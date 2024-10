Vela, a Rimini il Campionato Autunnale tutto in un weekend

RIMINI. Tutto in un weekend il Campionato Autunnale del Circolo Velico Riminese. Sabato 26 e domenica 27 ottobre si svolgeranno due giornate di regate che il programma prevede con un massimo di 5 prove in totale e 3 al giorno. Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti al porto di Rimini su percorsi studiati in base alle condizioni meteo. Alle 9 di sabato 26 il briefing presso la sede del Circolo Velico Riminese. Il segnale di via verrà dato alle 11.00. «Il Campionato Autunnale», dichiara il responsabile dell’attività sportiva del Circolo Velico Riminese Matteo Forni, «è l’evento che segue il grande lavoro della Rigasa, la nostra regata di punta che si svolge a settembre. Dopo il periodo estivo e dopo gli appuntamenti classici dell’Alto Adriatico come la Barcolana, offriamo ai nostri equipaggi un weekend di regate che saranno l’apertura della stagione invernale».

Il Campionato è aperto a tutte le imbarcazioni a vela e saranno stilate classifiche in tempo reale per tutte le classi OPEN e MONOTIPI, e in tempo compensato per le barche ORC e Vele bianche.

Grazie alla collaborazione con il Marina di Rimini, le barche iscritte avranno la possibilità di ormeggio gratuito, escluse spese accessorie, fino al 28 ottobre.

Per l’edizione 2024, all’interno della classifica verrà istituita l’assegnazione del “Trofeo Memorial Filiberto Sammarini” in collaborazione con il Club Nautico Rimini, per ricordare Filiberto Sammarini, grande sportivo e amante del mare prematuramente scomparso nel 2015. «Siamo felici di questa collaborazione», conclude Forni, «a dimostrazione che il mare unisce persone ed obiettivi». La premiazione si svolgerà presso la sede del Circolo Velico Riminese domenica 27 ottobre dopo lo svolgimento delle regate. Per info: https://circolorimini.altervista.org/index.php/leregate/campionato-autunnale