Una magnifica Carlotta Ragazzini in semifinale: la medaglia è sicura nel tennistavolo alle Paralimpiadi

Un quarto di finale senza storia regala a Carlotta Ragazzini una storica medaglia olimpica. La faentina infatti stravince per 3-0 la sfida contro la croata Helena Dretar Karic (11-5, 11-4, 11-6) e approda in semifinale, con la certezza che anche in caso di sconfitta sarà premiata con la medaglia di bronzo (nel tennistavolo non c’è la “finalina” ma solo quella per l’oro). Ma l’appetito vien mangiando e allora perchè non puntare al bersaglio grosso: non sarà facile, ovviamente, anche perchè la prossima avversaria, la coreana Jiyu Yoon è una delle grandi favorite. «Sono veramente felice - commenta Ragazzini - Sono rimasta concentrata dal primo all’ultimo punto e ho evitato che l’incontro si complicasse. L’emozione di una medaglia alla mia prima Paralimpiade è molto forte, però devo pensare alla semifinale di domani. Avrò di fronte la coreana Yoon, che è la più forte: darò il massimo per complicare il più possibile il suo compito».