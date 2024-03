Una domenica tutta di corsa con StraRiccione e StraForlì

Sarà la domenica dedicata alla festa dei papà, e chissà che qualcuno di loro possa festeggiare in una delle cinque agonistiche in programma nel nostro territorio. La decana è senza dubbio la “StraRiccione-Trofeo F.lli Berlini”, che spegnerà 44 candeline, e propone il terzo 10.000 consecutivo del calendario “Corri in Romagna”. Confermato piazzale Ceccarini come logistica, proponendo dalle 9,30 un circuito di 5 km da affrontare 2 volte, e tra gli oltre 400 competitivi attesi potrebbero vestire i panni dei favoriti i giovani reggiani Federico Rondoni e Mattia Marazzoli, rispettivamente oro e bronzo ai Tricolori Junior di mezza maratona nel 22, entrambi allenati dal campione olimpico, Stefano Baldini. Quasi 100 i premi individuali in palio.

Forlì

L’alternativa più interessante sarà la “StraForlì”, nuova nata dalle menti di Overcome, Grip Dimension e Total Training. Scontata la sede di Piazza Saffi per partenza ed arrivo della km. 21,097 certificata Fidal Bronze, la quale propone ai concorrenti il passaggio dalle quattro porte cittadine, il passaggio dal Foro Boario, dall’antica Rocca di Caterina Sforza, senza dimenticare il Polo Museale S.Domenico. Il percorso è stato disegnato su indicazione di Mattia Ceccarelli, uno dei più forti ironman, e si affronterà dalle 9,30, con l’ambizione di far già segnare crono di rilevanza nazionale. Oltre 160 premi individuali.

Porto Fuori

Ancora una contemporaneità di partenza anche per la “Corsa della Bonifica...e di Dante”, che scatterà dal Centro Sportivo Aquae, agli ordini di Trail Romagna. In questo caso i km 22 proposti si immergono negli splendori naturalistici del Parco del Delta del Po, quasi tutto pianeggiante ed all’ombra della Pineta di Classe.

Casalfiumanese

Altre due gare saranno ai confini. Il secondo “Raviolo Trail” è proposto da Try It di Imola e dalle 10 prevede di percorrere km 15 (D+ 543) di sentieri nel Parco della Vena del Gesso Romagnola. La gara è inserita nell’ambito della Sagra del Raviolo dolce, e chi vorrà attendere sino alle 16, potrà assistere al tradizionale lancio dei ravioli dalla Torre Civica.

Gabicce Monte

Ulteriore mezza maratona in calendario sarà la 15a “La Panoramica”, prova in linea di km 21, con arrivo a Pesaro. Quasi 100 premi in palio.

Camminate

Non mancheranno anche le podistiche aggregative. Oggi alle 16 da Villa Prati, partirà la 3a “Camminata di S.Giuseppe” di km.8,5. Domattina invece ancora la natura protagonista a Ravenna, nella zona Bassette, per la “Camminata del cioccolato Baiocchi”, con partenza dalla sede della Dolciaria alle 9,30, che sciorina un tracciato di km 10 all’interno della Pineta S.Vitale.