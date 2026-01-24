Un doppio appuntamento doc per una domenica tutta di corsa

E’ una domenica all’insegna dei grandi appuntamenti quella di domani per il podismo romagnolo, con Faenza e Forlì idealmente al centro del villaggio. La prima ospiterà infatti una mezza maratona e una 10km inserite nel calendario nazionale Fidal, la seconda manderà in scena la “Maratona del Presidente”. Senza dubbio la seconda edizione della “Faenza Half Marathon”, organizzata dalla Overcome Events con il patrocinio del locale Comune, si merita la ribalta avendo fatto segnare, già da giorni, il tutto esaurito. Sono quasi 1.500 gli iscritti, che si daranno battaglia a partire dalle 9.40 da Piazza del Popolo su un percorso già apprezzato lo scorso anno e sostanzialmente piatto, l’ideale insomma per gli atleti che puntano a migliorare il proprio personale. La grande novità del 2026 sta nell’introduzione di una 10km competitiva (il via alle 9.20), anche questa molto apprezzata dai podisti. Accanto alle prove agonistiche, in virtù della collaborazione con lo Csen Ravenna Comitato di Faenza, ci sarà spazio anche per una non competitiva di 6.8 km, la Family Run (partenza a seguire di quella della mezza). Lo scorso anno si imposero Enrico Bartolotti (Liferunner) in 1h09’49” e Sara Ceccolini (Cus Parma) in 1h18’47”, con 713 atleti al traguardo, numero che quest’anno sarà sicuramente polverizzato.

A Forlì maratona presidenziale

Tocca alla Maratona del Presidente, anticipata rispetto all’abituale collocazione settembrina, aprire la stagione del 30ennale per il Club Supermarathon Italia (organizzatore assieme all’Avis Comunale Forlì). Domani, infatti, si svolgerà la gara sulla distanza classica dei 42,195 km, intitolata alla memoria del fondatore del sodalizio (il 24 febbraio 1996 a Forlì) Sergio Tampieri e preceduta oggi dall’assemblea dei soci al Grand Hotel di Forlì. Oltre a eleggere il nuovo direttivo sarà anche preparato il calendario degli impegni organizzativi per il 2026. La Maratona del Presidente è giunta alla 16a edizione e sarà corsa ripetendo dieci volte un circuito di poco più di 4 km, disegnato all’interno del Parco Urbano “Franco Agosto”. E forse è proprio la sua particolarità che sta portando a Forlì tanti appassionati, già oltre 150 gli iscritti e fra di loro alcuni personaggi che hanno già fatto festa sulle strade forlivesi come Alessio Grillini, vincitore lo scorso anno della mezza maratona, oppure Simona Oggero, seconda nel 2024 e Carla Giacomel, anche lei d’argento ma nel 2023. La partenza è fissata alle 9 dalla zona dell’ingresso al Parco in Via Fiume Montone.

El Haissoufi ok a Ragusa