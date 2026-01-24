Un doppio appuntamento doc per una domenica tutta di corsa

E’ una domenica all’insegna dei grandi appuntamenti quella di domani per il podismo romagnolo, con Faenza e Forlì idealmente al centro del villaggio. La prima ospiterà infatti una mezza maratona e una 10km inserite nel calendario nazionale Fidal, la seconda manderà in scena la “Maratona del Presidente”.
Senza dubbio la seconda edizione della “Faenza Half Marathon”, organizzata dalla Overcome Events con il patrocinio del locale Comune, si merita la ribalta avendo fatto segnare, già da giorni, il tutto esaurito. Sono quasi 1.500 gli iscritti, che si daranno battaglia a partire dalle 9.40 da Piazza del Popolo su un percorso già apprezzato lo scorso anno e sostanzialmente piatto, l’ideale insomma per gli atleti che puntano a migliorare il proprio personale. La grande novità del 2026 sta nell’introduzione di una 10km competitiva (il via alle 9.20), anche questa molto apprezzata dai podisti. Accanto alle prove agonistiche, in virtù della collaborazione con lo Csen Ravenna Comitato di Faenza, ci sarà spazio anche per una non competitiva di 6.8 km, la Family Run (partenza a seguire di quella della mezza). Lo scorso anno si imposero Enrico Bartolotti (Liferunner) in 1h09’49” e Sara Ceccolini (Cus Parma) in 1h18’47”, con 713 atleti al traguardo, numero che quest’anno sarà sicuramente polverizzato.