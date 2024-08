Un bel lunedì al Savio sarà l’antipasto del Superfrustino

Aspettando il gran finale del Superfrustino Tomaso Grassi Award di domani c’è un altro lunedì al Savio, con un programma discreto e diversi top driver presenti, come Enrico Bellei, Antonio Di Nardo e Pietro Gubellini. Al centro del programma ci sarà il Premio Vighi Gaetano, un bel miglio di categoria C e D per indigeni anziani.

Attacco a tre punte

Complice il numero migliore e la buona forma, i favori del pronostico andranno a Du Quoin As, che proverà a difendere la corda dai rivali più insidiosi, ovvero il passista Dr.Lara Font e il finalista Bat Host. Sembra più difficile il compito degli altri partecipanti, soprattutto per i primi due posti. Il team Barelli-Gubellini si mette in evidenza anche nel sottoclou con il potente Furioso Bar, che dovrebbe avere Fotofinish Giovi nella veste di avversario più pericoloso.

I nostri favoriti

Prima corsa: Galileo Grif, Gospel Jet, Ginevra Caf. Seconda: Coski Ve. Amely Pan, Chanel Dvs. Terza: Feneck Dipa, Fanny Wise, Fashion Hair. Quarta: Elfo Lz, Ellie George, Exodus Bi. Quinta: Furioso Bar, Fotofinish Giovi, Frank Bieffe. Sesta: Du Quoin As. Dr.Lara Font, Bat Host. Settima: Claudia Pink, Davide, Dioniso.