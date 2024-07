Triathlon, alle Olimpadi il riccionese Crociani primo nella prova di nuoto sulla Senna, poi chiude 30° a Parigi

Trentesimo posto per il riccionese Alessio Crociani nella prova di Triathlon alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Il 22enne romagnolo ha disputato due frazioni perfette, uscendo addirittura primo da quella a nuoto nella Senna (via libera alla gara dopo i problemi di balneabilita solo a poche ore dalla gara) e nel gruppo dei migliori dal ciclismo (22°). Proprio al cambio pero una caduta ne ha rallentato le operazioni e, forse, condizionato la frazione di corsa. Alla fine Crociani è arrivato a 1’48” dall’oro britannico Alex Yee (arrivato davanti al neozelandese Hayden Wilde e al francese Leo Bergere) dietro anche all’altro azzurro in gara Gianluca Pozzatti (14°).