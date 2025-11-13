Tiro alla fune, a Lugo la prima tappa del campionato italiano domenica 16 novembre

Domenica prossima (16 novembre) la pista di pattinaggio “Up and Down” di via Piratello a Lugo, ospiterà la prima tappa del Campionato Italiano indoor di tiro alla fune categoria 640 kg e la prima tappa del Torneo promozionale indoor categoria 450 kg mista.

L’evento è promosso da FIGeST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e organizzato dall’Asd Tiro alla Fune San Rocco di Faenza. Il tiro alla fune ha una forte tradizione in Emilia Romagna dove registra forte partecipazione sociale e coinvolgimento delle comunità locali.

Per gli sportivi sarà un’occasione di misurarsi in una disciplina storica riconosciuta nell’ambito dello sport nazionale mentre per le società e le associazioni sarà un momento di confronto diretto. Per il pubblico e le famiglie, infine, si tratterà di uno spettacolo dinamico e coinvolgente con la trazione della corda come protagonista. Alle 9.30 la presentazione delle squadre, alle 10 l’inizio delle gare.