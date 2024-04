Taekwondo, Miserendino: splendido argento in Bulgaria

Domenica scorsa a Sofia si è svolta la prestigiosa competizione internazionale “Hereya Open E2 “ con ranking Olimpico alla quale partecipavano oltre 800 atleti provenienti da tutta Europa. In Bulgaria, Andreas Miserendino, cintura nera II Dan del TKD Olimpic Cattolica-Riccione, guidata dal Maestro Davide Berti ha conquistato un importantissimo argento. Superati gli ottavi per ranking favorevole, ha battuto ai quarti il campione ucraino Yaroslav Wechirko, in semifinale ha sconfitto il macedone Teodor Stojanovski, per poi perdere di misura in finale con il bulgaro Denislav Dobrinov, attualmente numero 1 del Ranking. Con questa vittoria, il giovane Andreas, conquista 12 punti raggiungendo così il settimo posto del ranking mondiale. Prossimi appuntamenti il campionato interregionale Marche, la “Dream Cup” di Roma dove si affronteranno i migliori atleti di ogni regione, quindi gli europei che si svolgeranno in Albania.