Superfrustino: stasera al Savio l’ultima eliminatoria

Accelera i tempi l’ippodromo del Savio, che per tutto il mese di agosto sarà sempre in attività sia di lunedì che di martedì. Si va quindi in pista anche oggi, con un convegno non banale perché presenta l’ultima eliminatoria del Superfrustino Tomaso Grassi Award 2024, che darà anche diritto di finale ai primi tre driver della classifica nazionale per vittorie, quindi Di Nardo, Gocciadoro e Vecchione. Oggi al via ci saranno invece Lorenzo Baldi, Giuseppe De Filippis, Andrea Farolfi , Filippo Gallo, Gennaro Amitrano, Maurizio Cheli, Alessio Di Chiara, Francesco Facci, Vincenzo Luongo e Gaspare Lo Verde.

Diamond risplende

Il centrale di questa sera è il Premio Consorzio Caiet ed è rappresentato da un bel miglio ad invito. Il passista veloce Diamond Francis vuole i favori del pronostico ma il cresciutissimo Back on Top e il giovane Ernest Jet proveranno a contrastarlo. In prima fila il pericolo è costituito da Domingo Bar, soprattutto se dovesse prendere rapidamente la testa della corsa.

I nostri favoriti

Prima corsa: Zarbon, Zingaro Gadd, CIliberti.Seconda: Ecuador Cr, Eubuleo, Eccebombo Jet. Terza: Zack’s Zoomer, Cesare dei Veltri ,Eclair Magic. Quarta: Fringuella Jet, Falco Trio, Fakel Fin. Quinta: Dorotea Trio, Zar Parlante, Dulcinea di Casei. Sesta: Diamond Francis, Back on Top, Domingo Bar. Settima: Enoc Capar, Emily Ssg, Elora Mo.