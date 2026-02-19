Subito il miglior tempo nelle due prove ufficiali per Bilotti e gli azzurri

Non poteva cominciare meglio l’avventura olimpica di Lorenzo Bilotti e del bob a 4 azzurro. Ieri, infatti, l’Italia ha conquistato addirittura il miglior tempo in entrambe le prove ufficiali andate in scena alla pista Eugenio Monti.

Baumgartner (fresco di 7° posto nel bob a 2) ha guidato Mircea, Bilotti e Fantazzini ad uno strepitoso 54”94 in round 1 e 55”24 in round 2, davanti rispettivamente allo svizzero Vogt (55”10) e al tedesco Lochner (oro nel bob a 2) con 55”14. Nella seconda discesa, a dire il vero, l’austriaco Treichl ha fatto segnare lo stesso tempo al millesimo degli azzurri: giusto sottolineare come gli altri favoriti, ovvero i tedeschi Ammour e Friedrich (bronzo e argento la sera prima) abbiano affrontato le prove senza forzare, facendo segnare tempi decisamente alti per le proprie abitudini (rispettivamente 55”64 e 55”19 i loro migliori). Da segnalare gli ottimi tempi dell’Italia anche in fase di spinta, un “doppio” 4”96 (3° e 2°). Oggi si bissa, sempre dalle 10, con l’Italia a scendere per 12a in entrambe le manche, poi invece è molto probabile che domani gli azzurri rinuncino, come nelle intenzioni dello staff tecnico, alla terza sessione di prove per riposarsi in vista della gara di sabato e domenica.