“StraForlì run in the city”: domenica Piazza Saffi sarà invasa da podisti e camminatori

Questa mattina in Comune a Forli è stata presentata la terza edizione della “StraForlì run in the city” che si terrà domenica 17 maggio 2026 con partenza alle 9.30 e arrivo in piazza Saffi. Un’edizione da record con quasi 600 gli iscritti ad oggi con le iscrizioni ancora aperte e che chiuderanno giovedì 14 maggio on line. La corsa è stata ideata e realizzata da Overcome Team SSD, Mattia Ceccarelli (atleta professionista triathlon) responsabile tecnico dei percorsi, Marco Alunni (responsabile logistica e volontari) Gianni Lacerenza (coordinatore tecnico della corsa) e da tutte le associazioni di volontariato del forlivese e dal fondamentale contributo della Polizia Municipale.