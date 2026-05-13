“StraForlì run in the city”: domenica Piazza Saffi sarà invasa da podisti e camminatori

Questa mattina in Comune a Forli è stata presentata la terza edizione della “StraForlì run in the city” che si terrà domenica 17 maggio 2026 con partenza alle 9.30 e arrivo in piazza Saffi. Un’edizione da record con quasi 600 gli iscritti ad oggi con le iscrizioni ancora aperte e che chiuderanno giovedì 14 maggio on line. La corsa è stata ideata e realizzata da Overcome Team SSD, Mattia Ceccarelli (atleta professionista triathlon) responsabile tecnico dei percorsi, Marco Alunni (responsabile logistica e volontari) Gianni Lacerenza (coordinatore tecnico della corsa) e da tutte le associazioni di volontariato del forlivese e dal fondamentale contributo della Polizia Municipale.

Una mezza maratona di 21.097 km percorso omologato Fidal, interamente pianeggiante e molto veloce adatto per tentare il proprio Personal Best. Cresce il livello della manifestazione con l’inserimento del montepremi e con la presenza di atleti internazionali come il keniano Lenone Lolkurraru in campo maschile e dalla etiope Asmerawork Bekelele Wolkeba in campo femminile.

Oltre alla gara di cartello è stata presentata la Family run, corsa non competitiva sulla distanza di 8k m aperta a tutti, runner amatori o principianti, camminatori, famiglie e bambini. Un’ottima occasione di promozione allo sport e per avvicinare interessati al mondo del Running. Anche qui le iscrizioni sono in crescita rispetto alle precedenti edizioni, ricordando che sono aperte ancora online fino a giovedì 14 maggio ore 23:59 e poi sul posto. Ci si può iscrivere sabato dalle 16 alle 19 e domenica mattina dalle 7 alle 9 fino ad esaurimento pettorali