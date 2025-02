Scattano questa mattina ad Antalya, in Turchia, gli Europei giovanili di spada. La Romagna cala subito tre dei propri quattro assi (il quarto è Matteo Galassi, favorito per l’oro nella spada Under 20 individuale in programma giovedì e a squadre di sabato 1° marzo). Oggi alle ore 9 turche, le 7 del italiane, scenderanno in pedana gli Under 17, con l’Italia che schiererà il ravennate Francesco Delfino del Circolo Ravennate della spada, il forlivese Riccardo Magni e il ravennate Nicolò Sonnessa, entrambi del Circolo Schermistico Forlivese. Proprio Delfino, numero 1 al mondo tra i classe 2009 nell’ultimo ranking, è il favorito. Ma anche gli altri due romagnoli puntano al podio: Magni è numero 13 mondiale e ottavo nel ranking europeo, Sonnessa numero 26 del Mondo e 18 del Continente. Con i tre romagnoli ci sarà anche Davide Del Prete, 12 delle classifiche europee.