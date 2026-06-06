Spada, Mariachiara Testa splendida “imbucata” tra gli ori olimpici: “Il bronzo agli Assoluti, un’emozione mai provata prima”

Mariachiara Testa compirà 19 anni in ottobre, ha obiettivi da raggiungere e sogni da realizzare, in pedana e nella vita. Questa settimana, la cesenate del Circolo Schermistico Forlivese si è portata avanti: a tre mesi di distanza dal 3° posto nel campionato italiano Under 23, martedì è arrivato il bronzo al campionato italiano Under 20 e mercoledì c’è stata la vera perla, con il 3° posto nella categoria Assoluti su un podio che ha visto salire, oltre a Mariachiara, tre campionesse olimpiche a Parigi 2024. Da numero 57 in Italia, Testa con questo bronzo ha scalato 43 posizioni, portandosi al 14° posto. Da qui parte il viaggio nella mente di Mariachiara, che parla con la voce (poca) ancora impastata dall’emozione, con gli occhi che brillano e volano lontano, sognando in grande. «Questi traguardi mi rendono veramente orgogliosa. Ho vissuto un turbinio di emozioni che non provavo da tanto tempo. Come quando, da piccola, con innocenza e passione, vincevo una gara e mi sentivo, per un attimo, importante».
Il “fil rouge” che collega tutto è semplice: «Gli abbracci a mio babbo. Dopo ogni assalto, ogni vittoria, ogni sconfitta corro da lui, per abbracciarlo».