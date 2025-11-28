Spada, il cervese Galassi e il forlivese Paolini convocati in nazionale per la Coppa del Mondo

Due romagnoli, il cervese Matteo Galassi (Carabinieri) e il forlivese Giacomo Paolini (Esercito), sono stati convocati dal Ct Diego Confalonieri per la prima prova di Coppa del Mondo di spada che si disputerà sulle pedane del Richmond Olympic Oval di Vancouver, in Canada, da giovedì 4 a domenica 7 dicembre. Soddisfazione doppia per Galassi, che ad appena 20 anni si è già issato al numero 8 del Mondo e per questo motivo salterà i gironi preliminari ed è già sicuro di prendere parte al tabellone finale in programma sabato 6. Il ventisettenne Paolini, numero 46 del Mondo, dovrà invece iniziare dai gironi nella giornata di venerdì 5.

Domenica 7, invece, ci sarà la prova a squadre, con Matteo Galassi che sarà insieme a Valerio Cuomo (numero 32 del Mondo), Gianpaolo Buzzacchino (39) ed Enrico Piatti (numero 136).