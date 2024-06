Si accendono le luci sulla classica stagione all’ippodromo del Savio

Si accendono le luci all’ippodromo del Savio e di conseguenza su tutta l’estate dell’ippica nostrana. Parte quindi questa sera, all’inizio di un cartellone riveduto e corretto nelle date, la riunione estiva del trotter cesenate, che terminerà a inizio settembre con il Campionato Europeo.

Tanti in pista

La partenza del Savio ha evidentemente ringalluzzito driver e allenatori, tanto che nelle otto corse in programma oggi sono la bellezza di 82 i cavalli dichiarati partenti. Al centro del programma ci sarà il tradizionale Premio Bronchi Combustibili, doppio chilometro per discreti indigeni di quattro anni. Il pronostico non si annuncia semplice ma non può prescindere da Esperanza Ssg, alfiere della premiatissima ditta Casillo-Di Nardo. Favorita toscana, alternativa pure, perché il duo Ehlert-Vecchione propone il già esperto e duttile Eco Gual. Terzo incomodo, ma con il vantaggio della corda, Eagle Men, mentre gli altri tre partecipanti sulla carta lotteranno per un piazzamento, a meno che una lotta anticipata tra i più attesi non finisca per favorirli

I nostri favoriti

Prima corsa: Fuijko Font, Fidel Truppo, Fede Dipa. Seconda: Fardinand, Finalmente Dl, Figlio dei Venti. Terza: Donders, Diwy Jo, Dobar d’Aghi. Quarta: Creso Risaia Trgf, Dorotea Trio, Camelot Erre. Quinta: Demone dei Venti, King Knas, Doge Ferm. Sesta: Esperanza Ss g, Eco Gual, Eagle Men. Settima: Burraio Op, Valente Fb, Barbabietolo Pel. Ottava: Etienne Gifar, Eva Trio, End of West.