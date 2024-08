Seconda finale olimpica per la ravennate Milena Baldassarri: 9° posto nelle qualificazioni dominate dall’altra azzurra Sofia Raffaeli

La ravennate Milena Baldassarri ha chiuso al 9° posto con 129.250 le qualificazioni dell’all around di ginnastica ritmica conquistando la sua seconda finale olimpica consecutiva. La “veterana” romagnola, che ha appena 23 anni, è piuttosto staccata dalle tre migliori e difficilmente riuscirà a lottare per un podio che invece non dovrebbe sfuggire a Sofia Raffaeli. La più giovane di casa Italia, che viene guidata passo per passo da Milena sua capitana sia a Fabriano che in azzurro, ha compiuto una qualificazione sensazionale, vincendola con un punteggio fuori dall’ordinario: 139.100, migliore addirittura di 2.250 su quello della seconda classifica, la tedesca Daria Varfolomeev, e di 2.650 sulla terza, la bulgara Boryana Kaleyn. La finale per l’oro, riservata alle dieci migliori di oggi tra cui le due azzurre, è in programma domani a partire dalle ore 14.30