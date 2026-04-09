Scherma, un Mondiale da protagonista per Mariachiara Testa

Il 14° posto ottenuto da Mariachiara Testa ai Mondiali Under 20 di spada in corso di svolgimento a Rio de Janeiro è un risultato che va celebrato. La cesenate del Circolo Schermistico Forlivese ha dato tutto, con grinta e determinazione, chiudendo la propria avventura negli ottavi di finale, quando la numero 1 della classifica internazionale, la canadese Julia Yin, l’ha sconfitta per 15-5. Per la cronaca, Yin ha chiuso al 5° posto, battuta nei quarti dalla svizzera Magda Louna Maida, poi argento alle spalle della sorprendente Sofija Prosina, unica lettone al via. Le altre italiane si sono classificate alle spalle di Mariachiara: Ludovica Costantini 15a, Giulia Paulis 16a e Maria Roberta Casale 93a.