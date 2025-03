Scherma, tanta Romagna ai Mondiali Under 20 in Cina

Come era prevedibile, c’è tanta Romagna ai prossimi Campionati Mondiali Under 20 di scherma che si svolgeranno a Wuxi, in Cina, dal 7 al 15 aprile. Nella selezione azzurra della Spada maschile Cadetti è quasi un monocolore di casa nostra con Francesco Delfino (Circolo Ravennate della Spada), Riccardo Magni (Circolo Schermistico Forlivese), Nicolò Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese). Riserva: Luca Iogna Prat (Lame Friulane).

Nella Spada maschile Giovani ecco il cervese Matteo Galassi (CS Carabinieri), Marco Francesco Locatelli (Polisportiva Scherma Bergamo), Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia 1894), Cristiano Sena (Fiamme Oro)

Riserva: Ettore Leporati (Pro Vercelli)

“Tutto il Circolo seguirà le gare di Francesco Delfino come se fossimo presenti sul posto, nonostante il fuso orario e la distanza. La famiglia della scherma di Ravenna sente questa qualificazione come un risultato di tutti e sappiamo quanto questo carichi di sana grinta e forte orgoglio il nostro atleta”. Queste le parole di Angelo Marri, presidente del Circolo Ravennate della Spada.