Scherma, studia all’estero e incanta in pedana: per Brando Foschini uno splendido terzo posto in Canada

Una grande gioia... in trasferta per Brando Foschini, classe 2007, che da agosto si trova a Vancouver, Canada, come “Exchange - student” per frequentare il 4° anno di liceo all’estero. Brando, atleta dell’Accademia della Spada Rubicone, è riuscito a realizzare un doppio sogno: studiare in una nuova realtà scolastica e proseguire con la scherma. Infatti, quest’anno, è tesserato sia per l’Accademia della spada Rubicone, sia per il Dynamo Fencing Club di Vancouver.

E così, nel fine settimana del 18-20 ottobre scorso, ha partecipato alla prima Prova Nazionale Canadese, categoria Giovani, il “National Canada Cup #1”, tenutosi a Montreal, dove, su 84 partecipanti ha strappato un fantastico 3° posto, conquistando la sua prima medaglia di bronzo fuori dai confini nazionali.