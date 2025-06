Scherma, Matteo Galassi in azzurro agli Europei di Genova

Straordinaria soddisfazione per Matteo Galassi. Il ventenne spadista di Cervia, in forza al Centro sportivo Carabinieri, è stato convocato dal commissario tecnico Dario Chiadò per i campionati Europei di Genova che prenderanno il via domani, sabato 14 giugno. L’enfant prodige romagnolo è il più giovane della spedizione azzurra, composta in totale da 27 schermidori. Galassi scenderà in pedana domenica per la prova individuale. Con lui altri tre azzurri: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo. Mercoledì 18 sarà poi titolare nella prova a squadre, con l’Italia che schiererà anche Di Veroli, Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino.