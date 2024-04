Scherma, Matteo Galassi guida l’assalto al tricolore

Appuntamento tricolore per la scherma giovanile. Da oggi a domenica, infatti, Rende ospiterà i campionati italiani Under 23: nella città calabrese saranno 460 gli atleti in gara, con tanti reduci dai campionati del mondo Giovani di Riyadh.

Ed è subito spada

La Romagna parte agguerrita e come sempre si concentra sulla spada, che sarà proprio la prova che aprirà la kermesse oggi alle 9 con una gara maschile da 160 iscritti, la più numerosa del weekend. Domani invece, sempre dalle 9, spazio alla prova femminile con 98 partecipanti.

Vediamo dunque di scoprire presenze e ambizioni romagnole, ed è impossibile non cominciare dal cervese Matteo Galassi (Cs Carabinieri), numero 1 del ranking e grande protagonista la settimana scorsa dell’oro iridato a squadre dell’ Italia Under 20 a Riyadh, che punta decisamente al titolo. Con lui ci saranno altri otto atleti di casa nostra, a partire proprio dal numero 2, l’imolese Fabrizio Di Marco, che guiderà il trio del Circolo Schermistico Forlivese composto anche da Marco Malaguti (18) e Filippo Bassi (69). Ben piazzato anche il forlivese Dario Remondini delle Fiamme Azzurre (14), mentre saranno ben quattro i portacolori della Schermistica Lughese: il faentino Francesco Segurini (34) e i lughesi Enrico De Pol (50), Guido Bosi (132) e Federico Veronese (283).

In campo femminile, invece, saranno sette le romagnole in pedana: la classifica migliore ce l’ha la faentina Sofia Billi (19) della Schermistica Lughese, che schiera anche Ilaria Battazza (213). Due anche le rappresentanti del Circolo Ravennate della Spada, Beatrice Fava (29) e la riminese Greta Carrozza (79), mentre il Circolo Schermistico Forlivese cala un tris: Asia Vitali (43), Alice Franchini (54) e Greta Versari.