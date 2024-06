Scherma, Il cervese Galassi dà l’assalto al trono della spada italiana

Si assegnano oggi a Cagliari i titoli italiani di spada, sia in campo maschile che in campo femminile. Sono 18, in totale, gli atleti romagnoli presenti sull’Isola, dieci in campo maschile e 8 in campo femminile.

Galassi per il podio

Come tutte le competizioni nazionali a cui prende parte, tra i favoriti anche ai campionati nazionali assoluti non può non esserci Matteo Galassi. Finita ieri la scuola e in attesa di poter dare l’esame di maturità al Liceo sportivo Oriani di Ravenna, il diciannovenne cervese deve difendere la medaglia d’argento di un anno fa, quando sorprese tutto il mondo della spada italiana, prima di arrendersi in finale ad un problema muscolare al polpaccio e alla lama di Valerio Cuomo (9-6 il punteggio). Oggi Galassi, portacolori dei Carabinieri, è numero 8 in Italia e sarà la testa di serie del girone 8 di qualificazione. Il secondo miglior romagnolo del ranking è l’imolese Fabrizio Di Marco, numero 9 italiano e reduce da un 31° posto individuale e da un 5° posto a squadre agli Europei Under 23 di domenica ad Antalya. Dalla Turchia alla Sardegna tutto d’un fiato, quindi, per l’atleta del Circolo Schermistico Forlivese, circolo che ha in gara anche Marco Malaguti e il sedicenne Riccardo Magni. Ci sono poi altri due forlivesi doc presenti: Giacomo Paolini (Cs Esercito) numero 16 del ranking e Dario Remondini (Gs Fiamme Azzurre) numero 19. In gara anche due spadisti dell’Accademia Rubicone, Edoardo Dell’Accio e Matteo Rossi, uno del Circolo Ravennate, Francesco Delfino, e uno della Schermistica Lughese, Enrico De Pol.

Le spadiste vogliono stupire

Se in campo maschile ci sono tanti assi, in campo femminile le 8 romagnole scendono in pedana per stupire. Ecco le atlete che si sono qualificate per la rassegna tricolore: Mariachiara Testa (numero 41 del ranking) e Asia Vitali (58) del Cs Forlivese; Alice Lambertini (52) del Cs Imola; Alice Casamenti (64) e Beatrice Fava (73) del Circolo Ravennate; Sara Billi (88) del Cus Bologna; Sofia Billi (123) e Isabella Signani (126) della Schermistica Lughese.