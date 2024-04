Scherma, Galassi si ferma a un passo dal podio

Matteo Galassi resta ai piedi dal podio. Dopo una giornata splendida, piena di assalti in sicurezza, il cervese nei quarti di finale incrocia il britannico Alec Brooke, insieme al quale era già salito sul podio agli Europei Under 20 del 2022 a Novi Sad, quando Galassi fu terzo e Brooke secondo. Matteo perde 15-9 e termina al 7° posto mentre l’inglese batterà anche Del Contrasto perdendo poi con lo svizzero Aebersold, numero 216 del ranking e campione del Mondo a sorpresa. Galassi il podio lo cercherà domani nella prova a squadre, di cui è il leader insieme a Del Contrasto (che ieri ha ottenuto il bronzo).

Un girone da 5 vittorie

Il lunedì di Riyad parte con il girone eliminatorio e Galassi vince 5 assalti su 6. A superarlo per 5-4 è il russo Antokhin, mentre gli altri rivali vengono spazzati via: 5-1 al libanese Bassil, allo spagnolo Juanes e all’emiratino Alblooshi, 5-0 al serbo Planojevic e all’algerino Mohammedi. L’ancora diciottenne romagnolo, portacolori del Cs Carabinieri e allenato da Greta Pirini al Circolo della Spada Cervia, entra in tabellone con il numero 19 direttamente dai sessantaquattresimi e uno dopo l’altro supera per 15-8 il belga Toch e, tutti per 15-9, l’ucraino Plaksin, l’atleta delle Isole Vergini, Schembri, e il tedesco Ruppenthal. Il punteggio di 15-9 sarà anche quello che lo costringerà alla rosa con Brooke, che fa sempre gara di testa, con Galassi che rientra fino al 12-9 ma poi subisce la parata e risposta di Brooke, si scoraggia e non riesce più a reagire, incassando le ultime due stoccate una dietro l’altra.

Tocca a Mariachiara Testa

Oggi nel Mondiale di spada Under 17 i fari illumineranno Mariachiara Testa, cesenate del Circolo Schermistico Forlivese, numero 49 del ranking mondiale. La Testa è un’agonista che in pedana sa trasformarsi, tirando fuori anche prestazioni inattese. Mariachiara è stata inserita nel Girone 11 delle qualificazioni e affronterà la giapponese Himena Otaka (numero 11 del ranking), la singaporina Helena Katherina Chan (numero 28), la serba Masa Djukic, la brasiliana Giulia Komatsu, la russa Agata Tsarkova e la sudafricana Gemma Bellini.