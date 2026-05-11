Scherma, Galassi argento in coppa del Mondo in Colombia

Il Grand Prix in Colombia ha regalato tre medaglie azzurre: trionfo nella gara femminile di Alberta Santuccio, mentre luccicano anche, nella prova maschile, il secondo posto del cervese Matteo Galassi (fermato solo dal giapponese Koki Kano) e il terzo di Simone Mencarelli.

Galassi e Mencarelli hanno offerto prestazioni da applausi. Il debutto ha visto il romagnolo dei carabinieri battere il francese Midelton (15-13) mentre il torinese delle Fiamme Oro, che proveniva dalle qualificazioni, l’ha spuntata all’ultima stoccata sul giapponese Komata (15-14). Nei sedicesimi Galassi ha domato un altro transalpino, Billa, per 15-8 e con lo stesso punteggio Mencarelli ha superato il danese Jorgensen. Gli assalti degli ottavi hanno visto Matteo fare “3-0” nella personalissima sfida con la Francia, grazie al 15-12 con cui ha superato Gally, e Simone aver ragione al minuto supplementare del canadese Ruibo Xiao, sconfitto con il punto decisivo del 14-13. Si è arrivati così ai quarti di finale: Galassi ha conquistato la certezza della medaglia vincendo con il risultato di 15-10 contro l’olandese Tristan Tulen, Mencarelli ha fatto lo stesso con il verdetto di 15-7 sull’ucraino Nikita Koshman.

E in semifinale è stato derby azzurro, vinto 15-11 da Galassi che ha decretato il terzo posto di Simone Mencarelli, alla sua seconda medaglia stagionale, ancora in un Grand Prix, dopo quella che il 22enne poliziotto piemontese ha conquistato a Doha.

Solo in finale, invece, Matteo Galassi ha ceduto il passo al giapponese Koki Kano, che ha conquistato il gradino più alto del podio colombiano, lasciando al 21enne carabiniere di Cervia un argento pesantissimo, che rappresenta la sua quarta medaglia nel circuito di Coppa del Mondo, la prima in un GP.