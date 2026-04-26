Scherma, Europei Under 23: Galassi, primo oro internazionale cercasi

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  • 26 aprile 2026
Il cervese Matteo Galassi è il favorito numero 1 agli Europei Under 23
Il cervese Matteo Galassi è il favorito numero 1 agli Europei Under 23

Matteo Galassi compirà 21 anni il 18 maggio ma è già da mesi il numero 1 della spada italiana. Il suo tallone d’Achille, finora, è stato quello di non essere mai riuscito a conquistare un oro in una grande rassegna internazionale (se si escludono i due successi, a Udine e al Cairo, nella Coppa del Mondo Under 20). Tra i grandi ha infatti ottenuto un argento agli Europei di un anno fa a Genova, un 2° posto (a Fujairah il 10 gennaio di quest’anno) e due terzi posti (a Berna nel novembre 2024 e a Vancouver nel dicembre 2025) mentre a livello Under 20 ha ottenuto l’argento individuale ai Mondiali 2025 e il bronzo agli Europei 2022. Ecco, a colmare questa lacuna e a mettere al collo il primo oro, proverà oggi a Cagliari, ai campionati Europei Under 23, di cui Galassi, numero 4 al mondo tra i grandi, è il super favorito.

Sono 98 gli atleti al via, che ieri sono stati suddivisi in 14 gironi eliminatori da 7 spadisti ciascuno: i migliori 74 entreranno in tabellone (54 ammessi al secondo e venti che si sfideranno per i restanti 10 posti nei trentaduesimi). Essendo il favorito della manifestazione, il cervese Galassi è stato inserito nel Girone 1 e a partire dalle 9.30 sfiderà nell’ordine il francese Niklas Astrella, il danese Carlos Luca Mulder, lo spagnolo Jose Miguel Martin Gamazo, l’ucraino Maksym Mykytenko, l’austriaco Max Schiefer e il croato Marko Simunkovic.

I “veri” rivali

Scontata la qualificazione di Galassi in tabellone e qui per arrivare all’oro dovrà poi vedersela soprattutto dagli altri azzurri Simone Mencarelli e Fabrizio Cuomo, quindi dall’israeliano Dov Ber Vilensky, dall’estone Kasper Tafenau, dall’ungherese Gergely Kovacs e dallo svizzero Sven Vineis.

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