Scherma, a Greta Pirini la Palma di Bronzo al Coni: Circolo della Spada Cervia in festa

Greta Pirini, maestra del Circolo della Spada Cervia, ha ricevuto la Palma di Bronzo del Coni al merito tecnico “per aver conseguito risultati in campo nazionale ed internazionale con il Circolo Sportivo d’appartenenza”. La cerimonia delle benemerenze sportive si è tenuta sabato 19 ottobre, a Riccione, presso il Palazzo del Turismo. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il presidente Giorgio Pirini ed i suoi consiglieri. Questo prestigioso riconoscimento sarà festeggiato con atleti, famiglie, parenti ed amici martedì 29 ottobre alle 18.30 (su invito) in Sala Scherma in via Pinarella 66. Saranno presenti il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e il vice sindaco e assessore allo sport Gianni Grandu.