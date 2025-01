Sanguinetti batte D’Altri e Bianco alla “Corrida di San Silvestro”

Beati gli ultimi, perché saranno i primi: è stato così anche alla 9a edizione della “Corrida di San Silvestro”. Anche ovviamente in quanto ultima podistica romagnola dell’anno, ma soprattutto perché hanno deciso in extremis di parteciparvi i primi cinque assoluti classificati, tutti romagnoli. Molti dei 115 agonisti classificati nell’ultima tappa dei Golden Events provenivano da fuori regione e hanno sfruttato il clima favorevole per passare comunque il fine d’anno in riviera, testimoniandone il successo.

Al termine degli 11 km in circuito, con due passaggi al colle Belvedere e al Ghetto del Castellaccio a spuntarla è stato il fuoriclasse Andrea Sanguinetti (Casone Noceto), capace di chiudere in 34’33”, ma stimolato sino alla fine da Lorenzo D’Altri (a 7”), che mette la ciliegina su una stagione sopra le righe. Giovanni Bianco (a 56”) ha mollato solo nel secondo giro, ma vanno elogiate anche le prove di Bonoli (a 2’03”) e Venturelli (a 2’15”).

Tra le donne continua l’egemonia marchigiana con Azzurra Ilari (Circolo Minerva), che torna sul gradino più alto, ma lontana dal suo primato del percorso (40’17”) questa volta accontentandosi di 43’14”, distanziando un’encomiabile Federica Moroni di 22” e una convincente Sara Ceccolini di 59”. Alle spalle delle medagliate si sono distinte Ferrini (a 1’33”) e Leardini (a 1’42”). Altri 300 concorrenti hanno dato vita alle camminate e alle due prove giovanili agonistiche.