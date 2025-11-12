San Marino avrà un rappresentante ai Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina

San Marino avrà un rappresentante nello slalom ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, in programma dal 4 al 22 febbraio 2026. Nelle recenti gare indoor che si sono svolte in Lituania e a Dubai Rafael Mini ed Elia Stacchini hanno centrato entrambi il requisito per la partecipazione, realizzando una media al di sotto dei 120 punti FIS nell’arco di cinque gare. Proseguono, intanto, le gare e con esse le occasioni di qualificazione anche per gli altri atleti biancazzurri impegnati nel cammino di avvicinamento all’appuntamento olimpico.

Fino al 18 gennaio sarà possibile centrare l’obiettivo sia in slalom sia in gigante, specialità quest’ultima che vedrà i biancazzurri impegnati a Solda nei prossimi giorni. San Marino ha quindi conquistato il diritto a una wild card e la scelta cadrà su uno di questi due atleti.