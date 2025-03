Rugby, “Cocktail Party”: un torneo Under 16 a Cesena nel week-end di Pasqua

Il Romagna Rfc torna a proporre un torneo giovanile allo Stadio del Rugby di Cesena a ridosso di Pasqua ( venerdì 18 e sabato 19 aprile ), riprendendo e rinnovando l’esperienza del 6 Regioni che per 10 anni, fino al 2019, ha rappresentato un appuntamento di spicco per il rugby giovanile, capace di richiamare squadre da tutta Italia.

Il torneo, dedicato alla categoria Under 16, si aprirà nel pomeriggio di venerdì 18 aprile con la fase a gironi, per definire il programma della seconda giornata di gara, in cui resterà aperta la possibilità per tutte le squadre partecipanti di contendersi il titolo finale. Il torneo, su invito, prevede un numero massimo di 12 squadre partecipanti e un format pensato per avere tante possibilità di confronto nell’arco delle due giornate di gara, tra realtà provenienti da tutta Italia. In attesa delle ultime conferme, le squadre già iscritte sono il Centro di Formazione del Friuli Venezia Giulia, Monti Rovigo Junior, Rugby Carpi, Bologna Rugby, Rugby Jesi, I Centauri Rugby (Città di Castello), Roma Olimpic, Pescara Rugby, oltre ovviamente al Romagna RFC, presente con la squadra espressione del progetto del Polo di Formazione che comprende i vari club della Franchigia.

Nella giornata di sabato è in programma anche una partita amichevole della categoria Under 14, momento di confronto sul campo per i ragazzi delle società del territorio che stanno seguendo il percorso del polo Romagna.

Al di là della competizione sportiva, non mancheranno momenti di condivisione e socializzazione, a partire dal “Terzo Tempo” della serata del venerdì sera. Particolare attenzione sarà dedicata anche a iniziative di sensibilizzazione dei ragazzi verso stili di vita sana e un consumo consapevole di alcol, attraverso proposte di cocktail analcolici a base di frutta.

Presto il programma completo della manifestazione e tutti gli aggiornamenti disponibili su: https://romagnarfc.it/cocktailparty/