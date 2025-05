Rugby A, Romagna Rfc: il nuovo allenatore è Andrea Rovina

Il Romagna RFC muove i primi passi verso la prossima stagione sportiva con la nomina del nuovo allenatore della prima squadra: sarà Andrea Rovina a guidare i galletti nel prossimo campionato di Serie A.

Rovina arriva al Romagna dopo un lungo sodalizio con il Modena Rugby 1965, durato ben 17 anni e culminato quest’anno con la promozione in Serie A. Proveniente da Viadana, Rovina, classe 1986, è approdato nel 2008 al club emiliano da giocatore, avviando poi anche la carriera di allenatore prima delle giovanili e infine della prima squadra, che ha guidato dal 2019 al 2024, prima di assumere la direzione tecnica.

È il Direttore Tecnico del Romagna RFC Simone Luci ad introdurre il nuovo Head Coach: “Siamo molto contenti e convinti di questa scelta, che va nella direzione di dare continuità al percorso che abbiamo avviato con Askew. Andrea è una persona di altissimo profilo e un allenatore molto competente e motivato, il suo ottimismo, il suo spirito di collaborazione e la piena condivisione del nostro progetto costituiscono delle ottime premesse: sono sicuro che metterà a disposizione tutte le sue competenze per contribuire alla crescita della prima squadra e dell’intero progetto Romagna. Il primo obiettivo che ci siamo dati è quello di riconfermare il nostro DNA, andando poi a esplorare le varie aree di miglioramento già condivise.”

Rovina conferma la piena sintonia con il progetto del Romagna: “Sono onorato e orgoglioso di essere stato scelto dal Romagna. Non è stata una scelta facile da fare, considerando il legame e i tanti anni passati con il Modena, ma la forza delle idee e delle persone che stanno dietro a questo progetto mi hanno convinto ad accettare questa nuova sfida. Allenare una squadra che rappresenta diversi Club e un intero territorio è qualcosa di nuovo per me, è una bellissima opportunità che affronterò dando tutto me stesso, per cercare di onorare al meglio lo spirito di questo progetto e proseguire il bel lavoro fatto in questi anni da Tosh Askew, un amico e un “maestro” che stimo molto. Sono molto contento di entrare a far parte del progetto del Romagna, una realtà che ho incrociato diverse volte negli anni a Modena, vista anche la vicinanza che c’è tra i due club: entrambi hanno sviluppato progetti “a chilometro zero” incentrati sul territorio e sulla valorizzazione dei propri ragazzi e senza ricorrere a risorse dell’esterno, una filosofia che condivido in pieno e che mi fa piacere ritrovare in questa nuova esperienza. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i ragazzi per gettare le basi per la nuova stagione.”

Rovina ieri sera ha condotto il primo allenamento, con cui si apre una serie di appuntamenti settimanali che proseguiranno per il periodo estivo, prima dell’inizio della preparazione vera e propria che partirà da metà agosto.