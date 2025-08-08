Rugby A, Romagna Rfc, il calendario: si parte il 19 ottobre in casa con Valpolicella

Prende forma la nuova stagione del Romagna RFC, una stagione particolarmente significativa per il club che nel 2026 festeggia 20 anni di attività. Il campionato di Serie A prenderà il via il 19 ottobre: per i galletti esordio casalingo con il Valpolicella, mentre la prima trasferta, la domenica successiva, sarà a Belluno sul campo della neopromossa Feltre. Il 2 novembre sarà la volta di un’altra trasferta in terra veneta, con il Casale; bisognerà aspettare il 30 novembre per tornare a vedere i galletti a Cesena, con il Tarvisium, dopo la tradizionale sosta novembrina concomitante ai test match della nazionale. Il 7 dicembre il Romagna sarà ospite del Pesaro e concluderà poi l’anno, il 14 dicembre, con la prova casalinga con il Badia. Il girone di andata si completerà a gennaio con un tris di appuntamenti ravvicinati: il primo domenica 11 con la trasferta a Paese, seguito il 18 dalla partita in casa con il Villorba e infine, il 25 gennaio dal match sul campo del Viadana. Il 2 febbraio si ripartirà subito con il girone di ritorno, che si completerà il 19 aprile.