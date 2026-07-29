Rugby A, Romagna Rfc, ecco i gironi della prossima Serie A

La nuova stagione di rugby prende forma con la ufficializzazione della struttura dei campionati nazionali per la stagione 2026-27. Il Romagna Rfc anche quest’anno parteciperà con le sue prime squadre maschile e femminile ai rispettivi campionati di Serie A, negli stessi raggruppamenti della passata stagione, ma con alcuni cambi tra le avversarie. Tra le novità ufficializzate dal Consiglio della Federazione Italiana Rugby il ritorno a Gironi a 12 squadre per quanto riguarda il Campionato di Serie A Maschile, suddiviso in un raggruppamento meritocratico e 3 territoriali, al via il 18 ottobre.

Il Romagna Rfc resta inserito nel girone 3, che si conferma a maggioranza veneta, con 9 squadre provenienti da questa regione. I galletti ritroveranno buona parte delle avversarie della passata stagione, ovvero Paese, Casale, Tarvisium, Villorba, Feltre, Valpolicella e Badia, ma sono in programma anche nuove sfide: nel girone entra infatti anche l’Unione Rugby Firenze, oltre alle neopromosse Patavium, San Donà e Bologna. La formula del campionato prevede una promozione in Serie A Elite (da decretare al termine di una fase di spareggi tra le migliori classificate dei raggruppamenti), due passaggi dai gironi territoriali a quello meritocratico e sei retrocessioni in B (per le ultime due classificate dei 3 gironi territoriali).

Anche il Romagna Femminile si conferma nel raggruppamento della passata stagione, il girone meritocratico della Serie A Femminile, competizione che partirà l’8 novembre. 6 le squadre partecipanti, provenienti da altrettante regioni per una grande varietà territoriale: il Romagna ritroverà Riviera, CUS Milano, Roma Women, avversarie già incrociate nelle passate annate, a cui si aggiungono le sfide inedite con le toscane dello Scandicci e le campane del Neapolis Rugby Campania Felix. La prima classificata del girone accederà alla finale promozione che assegnerà un posto nella Serie A Elite, mentre l’ultima classificata scenderà nel girone territoriale.