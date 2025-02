Romagna Team, a Montichiari parte la caccia al titolo

Passo dopo passo la Gymnastic Romagna Team Cesena si è modellata in ogni settore. Da oggi con la prima prova di campionato di A1 al Pala George di Montichiari, si parte alle 14.30, è pronta «a giocarsela alla pari con la Pro Carate, per me ancora la più forte» aveva dichiarato una settimana fa coach Roberto Germani. Le aspettative sono motivate, in quanto la squadra biancorossa è coperta su ogni attrezzo per il campionato 2025. L’innesto del prestito Edoardo De Rosa (2000) da Sesto San Giovanni, campione italiano al cavallo con maniglie dopo essere stato campione europeo junior, fornisce alla formazione romagnola la copertura competitiva che mancava, sull’attrezzo considerato la “bestia nera” della ginnastica maschile. Ma De Rosa aggiunge un prezioso contributo anche ad anelli e parallele, i tre attrezzi sui quali concentra il meglio del suo lavoro. Un’altra garanzia è Lorenzo Casali, il ginnasta Fiamme Oro della Nazionale a Parigi 2024, che in questa prima prova dovrebbe affrontare il giro completo: «L’ho trovato in forma, Casali – dice il presidente Corrado Dones – pronti anche Andrea Dotti e Roberto Marzocchi. Qualche acciacco per Gabriele Tisselli, reduce da un’influenza, e per Niccolò Vannucchi che ha dolori alla schiena. Per i ragazzi però il pre gara è meno significativo della prova vera, dove tirano fuori il meglio di sé». Solo Samuel Pompinetti, specialista del cavallo con maniglie, in questa prima prova non gareggia, essendo già presenti sei ginnasti disponibili.

Una competizione preparatoria più giocosa, in stile generazione Millennials, è stata quella internazionale, ma tutta on-line, esclusivamente maschile, organizzata i giorni scorsi dalla European Gymnastics sulla piattaforma Elevien. L’intento era di esaltare l’esecuzione dell’esercizio, rispetto alle difficoltà. Ebbene, i portacolori del Romagna Team, Gabriele Tisselli e Roberto Marzocchi hanno conquistato un oro alla sbarra (Tisselli), e un bronzo agli anelli (Marzocchi). In finale anche Andrea Dotti che ha chiuso con un 6° posto agli anelli. Pur “da remoto”, la buona esecuzione è di conforto per il campionato odierno dove i ginnasti affrontano dal vivo quegli stessi attrezzi. Da Tisselli in particolare si attende una bella prova alla sbarra, l’attrezzo a lui più congeniale dove è in grado di eseguire un programma internazionale, limitato negli ultimi anni da diversi infortuni. Coach e società sono consapevoli che gli occhi sono puntati su di loro che ambiscono al titolo o, come ha dichiarato Dones, «a migliorare il secondo posto del 2024». Sarà dunque fondamentale, più che in passato, che l’ansia non prenda il sopravvento sulla lucidità. La gara si può seguire in diretta su Sportface Tv.