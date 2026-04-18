Rimini Marathon vetrina tricolore

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La partenza dell’edizione 2025
La partenza dell’edizione 2025

Domenica tricolore a Rimini per i Campionati italiani assoluti di maratona, uno degli appuntamenti più attesi dell’atletica nazionale. Si correrà, a partire dalle 9, su su un tracciato pianeggiante nella gara che annuncia più di 2.000 partecipanti sui 42,195 chilometri e oltre 10mila in totale, considerando anche le altre distanze. Tra gli uomini al via Alessandro Giacobazzi (Aeronautica), già vincitore del titolo nel 2022 a Ravenna, fresco di bronzo a squadre nei Mondiali militari di mezza ad Antalya. Se la vedrà con Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre), secondo nella scorsa edizione a San Felice Circeo in 2h18’29”, e Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana), due volte sul podio della rassegna con il 2° posto del 2023 e il 3°della passata stagione. Il lombardo ha un personale di 2h16’28”, ma bisognerà prestare attenzione anche ad Ademe Cuneo (Cosenza K42), sceso a 2h14’42” in carriera.

Il duello rosa

Al femminile ci riprova Alessia Tuccitto (Imperiali Atletica), campionessa italiana nel 2024, capace di correre in 2h37’41 a novembre sulle strade di Verona. Le maggiori insidie potrebbero arrivare da Laura Biagetti (Calcestruzzi Corradini Excelsior), prima delle italiane all’ ultima RomaOstia in 1h13’55” e forte di un personale di 2h41’09” nella maratona, ma anche dalla 23enne Isabella Caposieno (Gs Orecchiella Garfagnana) che ha debuttato in 2h44’24” a Reggio Emilia. Nell’elenco delle iscritte anche Giulia Sommi (Sg Squad), tricolore nel 2022, e due ultramaratonete azzurre come l’atleta di casa Federica Moroni (Atl. Rimini Nord Santarcangelo) e Ilaria Bergaglio (Atl. Novese). La Rimini Marathon, alla sua 11esima edizione, per la prima volta scatta da Marina Centro: start alle 9 dalla rotonda Lucio Battisti, nei dintorni del parco Federico Fellini, per poi snodarsi dal lungomare al centro storico toccando anche Riccione e Misano Adriatico, prima del ritorno verso il traguardo in viale Antonio Beccadelli. In programma nell’evento organizzato dalla società Rimini Marathon Unstoppable anche la mezza maratona agonistica (esaurita con 3.250 iscritti) e tre non competitive: Ten Miles di circa 16 km (in 1,200 al via), Family Run di 8 km e Kids Run di 1 km. La manifestazione riminese batterà insomma tutti i propri record del 2025, per la gioia di Simone Campolattano (vicepresidente di Unstoppable Rimini Marathon) e del Comune: le province con più iscritti sono quelle di Forlì-Cesena e di Milano, mentre saranno ben 37 i paesi rappresentati. Senza dimenticare le ben 57 carrozzelle al via, con oltre 200 spingitori.

Le altre gare

Occhio anche alla 10 km di Forlì (Diabetes Marathon dei Parchi) in programma domani (partenza alle 9.30 da piazza Saffi), come pure la 12ª Camminata del Bagno Susanna a Punta Marina (appaiata alla terza tappa del Gp Promesse di Romagna) e la 10km (Nico Run) di Cesena (9.30 al campo di via Coppi), organizza la locale Endas con il via alle 9.30). Sia la gara forlivese che quella cesenate offrono, naturalmente, delle camminate in alternativa ed entrambe devolveranno l’incasso delle iscrizioni in beneficenza. Al Bagno Susanna, invece, corsa di 8km e altre (tutte non competitive) dalle 9.30, con Gp Promesse dalle 9.45.

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