Rimini Marathon vetrina tricolore

Domenica tricolore a Rimini per i Campionati italiani assoluti di maratona, uno degli appuntamenti più attesi dell’atletica nazionale. Si correrà, a partire dalle 9, su su un tracciato pianeggiante nella gara che annuncia più di 2.000 partecipanti sui 42,195 chilometri e oltre 10mila in totale, considerando anche le altre distanze. Tra gli uomini al via Alessandro Giacobazzi (Aeronautica), già vincitore del titolo nel 2022 a Ravenna, fresco di bronzo a squadre nei Mondiali militari di mezza ad Antalya. Se la vedrà con Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre), secondo nella scorsa edizione a San Felice Circeo in 2h18’29”, e Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana), due volte sul podio della rassegna con il 2° posto del 2023 e il 3°della passata stagione. Il lombardo ha un personale di 2h16’28”, ma bisognerà prestare attenzione anche ad Ademe Cuneo (Cosenza K42), sceso a 2h14’42” in carriera.

Al femminile ci riprova Alessia Tuccitto (Imperiali Atletica), campionessa italiana nel 2024, capace di correre in 2h37’41 a novembre sulle strade di Verona. Le maggiori insidie potrebbero arrivare da Laura Biagetti (Calcestruzzi Corradini Excelsior), prima delle italiane all’ ultima RomaOstia in 1h13’55” e forte di un personale di 2h41’09” nella maratona, ma anche dalla 23enne Isabella Caposieno (Gs Orecchiella Garfagnana) che ha debuttato in 2h44’24” a Reggio Emilia. Nell’elenco delle iscritte anche Giulia Sommi (Sg Squad), tricolore nel 2022, e due ultramaratonete azzurre come l’atleta di casa Federica Moroni (Atl. Rimini Nord Santarcangelo) e Ilaria Bergaglio (Atl. Novese). La Rimini Marathon, alla sua 11esima edizione, per la prima volta scatta da Marina Centro: start alle 9 dalla rotonda Lucio Battisti, nei dintorni del parco Federico Fellini, per poi snodarsi dal lungomare al centro storico toccando anche Riccione e Misano Adriatico, prima del ritorno verso il traguardo in viale Antonio Beccadelli. In programma nell’evento organizzato dalla società Rimini Marathon Unstoppable anche la mezza maratona agonistica (esaurita con 3.250 iscritti) e tre non competitive: Ten Miles di circa 16 km (in 1,200 al via), Family Run di 8 km e Kids Run di 1 km. La manifestazione riminese batterà insomma tutti i propri record del 2025, per la gioia di Simone Campolattano (vicepresidente di Unstoppable Rimini Marathon) e del Comune: le province con più iscritti sono quelle di Forlì-Cesena e di Milano, mentre saranno ben 37 i paesi rappresentati. Senza dimenticare le ben 57 carrozzelle al via, con oltre 200 spingitori.