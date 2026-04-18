Rimini Marathon vetrina tricolore

Domenica tricolore a Rimini per i Campionati italiani assoluti di maratona, uno degli appuntamenti più attesi dell’atletica nazionale. Si correrà, a partire dalle 9, su su un tracciato pianeggiante nella gara che annuncia più di 2.000 partecipanti sui 42,195 chilometri e oltre 10mila in totale, considerando anche le altre distanze. Tra gli uomini al via Alessandro Giacobazzi (Aeronautica), già vincitore del titolo nel 2022 a Ravenna, fresco di bronzo a squadre nei Mondiali militari di mezza ad Antalya. Se la vedrà con Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre), secondo nella scorsa edizione a San Felice Circeo in 2h18’29”, e Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana), due volte sul podio della rassegna con il 2° posto del 2023 e il 3°della passata stagione. Il lombardo ha un personale di 2h16’28”, ma bisognerà prestare attenzione anche ad Ademe Cuneo (Cosenza K42), sceso a 2h14’42” in carriera.