Rimini Marathon 2026: uno spettacolo tricolore dal 17 al 19 aprile

  • 31 gennaio 2026
Rimini Marathon 2026: uno spettacolo tricolore dal 17 al 19 aprile
Dal 17 al 19 aprile Rimini si prepara a vivere uno degli appuntamenti sportivi più attesi con l’undicesima edizione della Rimini Marathon, un evento che negli anni ha saputo crescere, consolidarsi e conquistare un ruolo di primo piano nel panorama del running italiano. Un lungo weekend capace di coinvolgere l’intera città e di accompagnare atleti, famiglie e appassionati in un’esperienza che va ben oltre la semplice competizione sportiva.

Il 2026 rappresenta un passaggio storico per la Rimini Marathon. Il Consiglio federale della FIDAL ha infatti assegnato a Rimini i Campionati Italiani Assoluti di Maratona, che si svolgeranno domenica 19 aprile in occasione della manifestazione. Per la prima volta la più importante competizione tricolore arriva in città, portando sulle strade riminesi i migliori maratoneti italiani e proiettando l’evento in una nuova dimensione tecnica e mediatica.

Oltre alla maratona di 42 km e alla mezza maratona di 21 km, entrambe gare competitive FIDAL, l’evento includerà anche la Ten Miles non competitiva (16 km), la Family Run (6 km) e la Kids Run (2 km). Saranno circa 2.500 i runner provenienti da ogni parte d’Italia che si cimenteranno nella distanza regina, che quest’anno si svolge in concomitanza con i Campionati Italiani Assoluti di Maratona, massima competizione tricolore di corsa su strada.

La novità 2026: partenza dal cuore di Marina centro

Una delle novità più significative dell’edizione 2026 riguarda la partenza, che avverrà per la prima volta nel cuore di Marina centro. Una scelta che rafforza il legame tra la maratona e l’identità di Rimini, portando la gara nel suo salotto più iconico.

La Rimini Marathon 2026 scatterà domenica 19 aprile alle ore 9.30 dalla Rotonda Lucio Battisti, di fronte al Grand Hotel. Dopo i primi chilometri lungo il porto e il lungomare, il tracciato entra nel centro storico di Rimini, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, tra Corso d’Augusto, Piazza Malatesta, Piazza Cavour e il suggestivo passaggio sotto l’Arco d’Augusto, in un connubio unico tra sport e storia. Lasciato il cuore antico, la maratona torna verso il mare e si sviluppa lungo la costa, attraversando Marina centro e proseguendo verso sud fino a Riccione e Misano Adriatico, in un tratto panoramico e scorrevole che accompagna gli atleti lungo la Riviera. Il rientro a Rimini avviene nuovamente costeggiando il mare, con gli ultimi chilometri che scorrono tra stabilimenti balneari e pubblico, fino all’arrivo in viale Antonio Beccadelli, dove il traguardo diventa il punto d’incontro tra fatica, emozione e festa.

