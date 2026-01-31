Rimini Marathon 2026: uno spettacolo tricolore dal 17 al 19 aprile

Dal 17 al 19 aprile Rimini si prepara a vivere uno degli appuntamenti sportivi più attesi con l’undicesima edizione della Rimini Marathon, un evento che negli anni ha saputo crescere, consolidarsi e conquistare un ruolo di primo piano nel panorama del running italiano. Un lungo weekend capace di coinvolgere l’intera città e di accompagnare atleti, famiglie e appassionati in un’esperienza che va ben oltre la semplice competizione sportiva.

Il 2026 rappresenta un passaggio storico per la Rimini Marathon. Il Consiglio federale della FIDAL ha infatti assegnato a Rimini i Campionati Italiani Assoluti di Maratona, che si svolgeranno domenica 19 aprile in occasione della manifestazione. Per la prima volta la più importante competizione tricolore arriva in città, portando sulle strade riminesi i migliori maratoneti italiani e proiettando l’evento in una nuova dimensione tecnica e mediatica.

Oltre alla maratona di 42 km e alla mezza maratona di 21 km, entrambe gare competitive FIDAL, l’evento includerà anche la Ten Miles non competitiva (16 km), la Family Run (6 km) e la Kids Run (2 km). Saranno circa 2.500 i runner provenienti da ogni parte d’Italia che si cimenteranno nella distanza regina, che quest’anno si svolge in concomitanza con i Campionati Italiani Assoluti di Maratona, massima competizione tricolore di corsa su strada.