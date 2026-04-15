Rimini Marathon 2026: percorso, viabilità, tutto quello che c’è da sapere

Il week-end dal 17 al 19 aprile 2026, Rimini tornerà ad essere capitale dello sport con la Rimini Marathon, uno degli appuntamenti più partecipati della stagione primaverile, capace di richiamare migliaia di atleti, appassionati e accompagnatori da tutta Italia e dall’estero, soprattutto nell’anno che ospiterà per la prima volta i Campionati Italiani Assoluti di corsa su strada.
Il programma sportivo si presenta particolarmente ricco e articolato, con proposte pensate per ogni livello di preparazione. Al centro la maratona (42,195 km), affiancata dalla mezza maratona (21,097 km), entrambe competitive e inserite nel calendario Fidal. Accanto a queste, completano il programma la Ten Miles (16 km), la Family Run (8 km) aperta a tutti e la Kids Run (1 km) dedicata ai più piccoli, in programma sabato 18 aprile.
La partenza della maratona è prevista per domenica mattina, con un percorso che si sviluppa tra lungomare e centro storico. Un tracciato che unisce sport e bellezza, offrendo agli atleti un’esperienza unica tra i simboli della città.