Rimini Marathon 2026: la novità è la partenza da Marina Centro

Saranno più di 10.000 i runner provenienti da tutta Italia e anche dall’estero ai nastri di partenza della Rimini Marathon 2026, l’undicesima edizione della manifestazione che dal 17 al 19 aprile tornerà ad animare la città con un lungo weekend di sport, partecipazione e turismo.

L’edizione 2026 è stata presentata oggi alla presenza di Francesco Bragagni, Assessore Politiche per lo Sviluppo delle Risorse Umane del Comune di Rimini, Candido Semprini, presidente di ASD Rimini Marathon Unstoppable, Simone Campolattano, vicepresidente di ASD Rimini Marathon Unstoppable, Marco Lunedei e Mattia Pari, soci fondatori Rimini Marathon.

Commenta Candido Semprini, presidente di ASD Rimini Marathon Unstoppable: “La Rimini Marathon è cresciuta passo dopo passo, mantenendo sempre intatta la propria identità: quella di un evento nato dal basso, dalla passione per la corsa e dalla volontà di costruire qualcosa che fosse davvero capace di parlare alla città. Oggi possiamo dire che quella intuizione iniziale si è trasformata in una manifestazione che coinvolge migliaia di persone e che sa mettere in relazione sport, promozione del territorio e partecipazione collettiva. L’edizione 2026 avrà per noi un significato speciale, perché segna un momento di maturità e di ulteriore consolidamento. Saranno tre giorni intensi, con un programma capace di animare Rimini e in particolare Marina Centro, con il villaggio della manifestazione come punto nevralgico di un’esperienza che non riguarda solo la gara ma tutto ciò che la circonda. Il percorso stesso sarà un racconto in movimento della città e della Riviera, pensato per valorizzarne l’identità e la bellezza”.

Una delle novità più rilevanti dell’edizione 2026 riguarda la partenza, che per la prima volta si sposta nel cuore di Marina Centro, in uno dei luoghi più iconici della città. La Rimini Marathon scatterà infatti domenica 19 aprile alle ore 9.30 dalla Rotonda Lucio Battisti, di fronte al Grand Hotel, in una cornice fortemente identitaria che rafforza ancora di più il legame tra la manifestazione e l’immagine di Rimini.