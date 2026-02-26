Riccione Academy, atto terzo: l’obiettivo è la salvezza, per ora...

Serie A, atto terzo. La Ginnastica Riccione Academy si prepara per il massimo campionato italiano a squadre che scatta sabato da Modena e lo fa con le solite, rinnovate ambizioni, come conferma il presidente Francesco Poesio. «Per noi è importante essere nelle prime dodici società di ginnastica in Italia, non è facile confermarsi in un campionato di alto livello e di alta specializzazione. Guardiamo a questa nuova sfida con emozione ma anche con tanta concentrazione e determinazione con l’obiettivo in futuro di arrivare a conquistare lo scudetto di A1».

Poesio ha poi ricordato l’accordo quadriennale sia con Freddy come sponsor tecnico, sia con Gymbody prima di passare la parola al sindaco di Riccione, Daniela Angelini. «Questa squadra è il nostro fiore all’occhiello, una delle società sportive che sta portando risultati importanti e sottolineo che non è l’unica. Questo è frutto anche di un territorio che sta ospitando queste società sportive, che ha sempre creduto nello sport e ora stiamo raccogliendo i frutti di una visione di chi ci ha preceduto, che ha visto lontano fin dall’inizio».

L’assessore Imola ha confermato che «entro la primavera partiranno i lavori di riqualificazione e ampliamento della palestra di viale Abruzzi che diventerà un polo ancor più attrattivo per la ginnastica nazionale e internazionale».

Parola poi ai tecnici. «La prova-gara è stata eccellente - ha detto Nicolò Lerda - da questo campionato mi aspetto di vedere delle ginnaste professioniste nonostante la loro giovane età. Il progetto che stanno portando avanti è di primissimo livello», mentre Vera Brnova ha ribadito che «le ragazze devono affrontare questa prima gare con sorriso e grinta».

La stella spagnola Alba Petisco si unirà alle compagne a Modena, il capitano Adriana Poesio ha sottolineato che «il gruppo è unito, vogliamo divertirci, puntiamo alla salvezza cercando sempre di esprimerci al massimo». Le ha fatto eco l’azzurra Rebecca Aiello che si sta riprendendo da un infortunio «e alla prima prova farò solamente le parallele». Le altre atlete sono Sofia Brocchi e Amelia Mettifogo, nel ruolo di riserve Angela Guerzoni e Gaia Mariotti.

Dopo Modena, le tappe della regular season toccheranno Biella (13-14 marzo), Terni (17-18 aprile), per concludersi a Bergamo (15-16 maggio) con la final eight che assegnerà lo scudetto, con formula olimpica riservata alla prime otto, mentre la nona si salva e le ultime tre retrocedono in serie A2.