Ravenna, torna la “Pink RAnning”: domenica 27 la corsa contro la violenza di genere

La sala conferenze dell’Autorità Portuale di Ravenna ha ospitato questa mattina la presentazione della sesta edizione della Pink RAnning, l’iniziativa di Ravenna Runners Club, realizzata in collaborazione con Linea Rosa ODV, che unisce sport e impegno contro la violenza sulle donne. Anno dopo anno, la manifestazione ha consolidato il proprio ruolo di occasione di partecipazione e sensibilizzazione per tutta la comunità. Il ritrovo con runner e camminatori è per domenica 27 settembre, con partenza alle ore 9.30 dalla Darsena di Città, nell’area antistante l’Autorità Portuale.

Sono attese migliaia di persone, pronte a condividere una corsa o una camminata sui tracciati di 5 e 10 km, tra gli scorci della Darsena e il verde del Parco Teodorico. Donne e uomini, famiglie con bambini e associazioni daranno vita a un appuntamento inclusivo, che richiamerà ciascuno al proprio ruolo nella costruzione di una società libera dalla violenza di genere. Un impegno che si estende oltre la manifestazione e passa anche dalla prevenzione, con attività nelle piazze e nelle scuole di ogni ordine e grado: occasioni per educare al rispetto e alla parità, accrescere la consapevolezza e intervenire sulle radici culturali della violenza. Ad arricchire il percorso di questa edizione della Pink Running sarà “I passi del coraggio”, un’iniziativa realizzata in collaborazione con Rianimazione Letteraria: lungo il tracciato, i volontari e le volontarie dell’associazione distribuiranno le poesie selezionate di 15 autori provenienti da tutto il mondo. Saranno 3750 i testi accompagneranno il cammino dei partecipanti, trasformando ogni poesia in una tappa e ogni verso in una conquista. Ciascuno potrà scegliere la poesia in cui si riconosce e portarla con sé, custodendo nelle parole un ricordo e un significato personale della giornata.

Ad accompagnare questa edizione sarà una madrina d’eccezione, l’attrice Chiara Francini, che con la sua presenza darà voce al messaggio della Pink RAnning, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso contro la violenza di genere. La sua partecipazione sarà un invito a riconoscere nella difesa dei diritti delle donne e nella cultura del rispetto una responsabilità che riguarda tutta la comunità.

Per partecipare sarà possibile iscriversi online entro le ore 12 del 23 settembre oppure direttamente al villaggio in Darsena durante il weekend dell’evento. La quota di iscrizione comprende il pettorale, la t-shirt ufficiale e il ristoro. Parte del ricavato sarà destinata al Centro Antiviolenza Linea Rosa, per sostenere concretamente il suo impegno.

La Pink RAnning si aprirà sabato 26 settembre con una giornata dedicata al benessere, al confronto e alla cultura. Il programma prenderà il via alle ore 11 con una lezione di yoga di un’ora a offerta libera, a cura di Yogapathos. Alle 15.30 seguirà un momento di dialogo con le psicologhe di AB Mind – Centro di Psicoterapia e Psichiatria Ravenna. A chiusura della giornata, alle ore 17, Chiara Francini presenterà il suo libro “Le querce non fanno i limoni”: un’occasione per incontrare la madrina di questa edizione e condividere l’attesa della corsa di domenica.

“Con la Pink RAnning vogliamo chiamare tutta la comunità a prendere parte a un impegno che riguarda ciascuno di noi – dichiara Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club –. Lo sport offre uno spazio di incontro aperto a tutti, nel quale costruire relazioni e dare forza a un messaggio: il rispetto e il contrasto alla violenza di genere richiedono una responsabilità condivisa. Vedere tante persone riunite per questa causa ci incoraggia a proseguire e a coinvolgere nuove voci ed energie. Il nostro auspicio è che ognuno porti con sé il significato di questa giornata, traducendolo in attenzione, consapevolezza e gesti concreti nella vita quotidiana.”

“Dietro ogni iscrizione alla Pink RAnning ci sono opportunità reali per le donne accolte da Linea Rosa e per i loro figli e le loro figlie – afferma Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa ODV –. Grazie ai fondi raccolti in questi anni abbiamo potuto offrire a bambine, bambini e adolescenti che vivono nelle case rifugio attività sportive, occasioni di socialità e piccoli spazi di normalità che, nelle loro condizioni, non sono affatto scontati. È questo che rende la Pink RAnning molto più di un evento: ogni passo contribuisce concretamente a far ripartire un percorso di vita. Il nostro grazie va a Ravenna Runners Club, a tutte le realtà e le volontarie che rendono possibile questa manifestazione e, naturalmente, a tutte le persone che scelgono di partecipare e di camminare al nostro fianco”.