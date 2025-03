Ravenna, con le premiazioni cala il sipario del 42esimo Campionato d’Inverno di vela

MARINA DI RAVENNA. Sabato scorso, con le premiazioni, si è chiuso il sipario sulla 42esima edizione del Campionato d’Inverno organizzato dal Ravenna Yacht Club, uno dei più affollati d’Italia. Sono quasi una settantina le barche che si sono date battaglia nelle prove messe in calendario fra novembre e febbraio. Il Trofeo Challenge Overall ORC è passato dall’imbarcazione Shear Terror (armatore Cesare Salotti, Ravenna Yacht Club) all’imbarcazione Wadadli (armatore Gianandrea Facchini, Circolo Velico Ravennate).

Circa duecento i partecipanti alla festa finale che si è svolta nella sede del Ravenna Yacht Club. Il club ha colto l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti, ma anche tutta l’organizzazione a partire dai volontari RYC e della Guardia Costiera Ausiliaria. «Naturalmente un sentito ringraziamento anche alla FIV XI Zona e ai loro giudici di regata che hanno seguito in mare tutti gli equipaggi per tutta la stagione». L’appuntamento è per il prossimo autunno.