Questa sera all’ippodromo del Savio la finalissima del Superfrustino “Tomaso Grassi Award”

A meno di due settimane dal big event del Campionato Europeo, l’ippodromo del Savio manda in scena stasera quello che ormai da anni è diventato il suo secondo avvenimento di spicco dell’estate. Si tratta della finale del Superfrustino, voluto a suo tempo da Tomaso Grassi e per questo a lui dedicato. Il meglio dei drivers italiani sarà di scena, a cominciare dai due che da anni guidano le classifiche per le vittorie singole, ovvero Antonio Di Nardo ed Alessandro Gocciadoro. Formidabile la pattuglia di avversari, formata da Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, Daniele Cuglini, Pietro Gubellini, Gennaro Amitrano, Antonio Simioli, Marco Stefani, Roberto Vecchione e Ferdinando Minopoli. Nove corse in programma, l’ultima delle quali sarà la tradizionale finale a tre su tre nastri. La velocità dei partecipanti nell’avvio da fermo lascia pensare che tutto si ridurrà ad una lunga volata con Kaptah che potrebbe sfruttare la scia di Vamos Op. Bello il clou, con Destiny Effe in buona posizione ma di fronte ad avversari tosti come Zelia Cc Sm, in grande spolvero e Vesna, che in prima fila sarebbe stata la chiara favorita.

I nostri favoriti

Prima corsa: Ultras Grif, Valentiniano,Cari Balilla. Seconda: Eccebombo Jet, Eubuleo, Ecuador Cr. Terza: Zack Zoomer. Zico Eclair Magic. Quarta: Forgido, Fangio Cor, Ferragni Dvs. Quinta: Cinzia, Daddy Pi, Dulcinea di Casei. Sesta: Boys Going In, Uragano del Pino, Bixie .Mow. Settima: Destiny Effe, Zelia Cc Sm ,Vesna. Ottava: Fenice Matto, Fringuella Jet, Fabioenzo Jet. Nona: Kaptah.