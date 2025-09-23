Premi Coni 2023: sabato a Ravenna la consegna delle medaglie al valore atletico

Sabato 27 settembre alle ore 14.30 presso il teatro Alighieri di Ravenna, saranno consegnate le medaglie al valore atletico del Coni per l’anno 2023 agli atleti che hanno ottenuto risultati particolarmente rilevanti tra campionati nazionali, europei e mondiali. Sono 255 gli atleti e atlete della regione che si sono aggiudicati vittorie tricolori, ai campionati europei o partecipazioni a mondiali e per questo riceveranno le medaglie d’oro, d’argento o di bronzo da parte del presidente del Coni dell’Emilia Romagna Andrea Dondi. Insieme a lui saranno presenti la padrona di casa, la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi Mazzotti, il vice presidente nazionale del Coni Marco Di Paola e il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e diversi amministratori locali di atleti premiati.

L’evento è stato presentato questa mattina alla presenza, oltre che della presidente della Fondazione Falconi Mazzotti e del presidente del Coni Dondi, anche di Manuela Benelli, icona della pallavolo, in rappresentanza degli atleti (in neretto i romagnoli).

Sono 21 le medaglie d’oro: Davide Guiducci (Deltaplano Reggio Emilia), Filippo Oppici (Deltaplano Parma), Alessia Maurelli (Ginnastica Ferrara), Massimiliano Cremona (Motonautica Piacenza), Luca Finotti (Motonautica Piacenza), Angela Trevisani (Nuoto pinnato Bologna), Marcello Corradi (Pesca sportiva Modena), Giuliano Prandi (Pesca Sportiva Reggio Emilia), Ferruccio Gabba (Pesca Sportiva Reggio Emilia), Anthony Giacomini (Pesca Sportiva Rimini), Andrea Trezza (Pesca Sportiva Rimini), Roberta Sasso (Pattinaggio Modena), Alice Esposito (Pattinaggio Rimini), Federico Rossi (Pattinaggio Bologna), Rebecca Tarlazzi (Pattinaggio Bologna), Michele Cappelletti (Beach Tennis, Cesena), Mattia Spoto (Beach Tennis Bologna), Simona Bonadonna (Beach Tennis, Forlì), Sofia Cimatti (Beach Tennis, Dozza), Giulia Gasparri (Beach Tennis, Mordano), Nicole Nobile (Beach Tennis Cervia),

Sono 29 le medaglie d’argento, mentre ben 205 le medaglie di bronzo. In allegato tutti i premiati con le discipline praticate e la provincia di provenienza. Prima della premiazione, gli atleti e i loro accompagnatori saranno ospiti della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presso Palazzo Guiccioli, per visitare gratuitamente il “Museo Byron ed il Museo del Risorgimento” consentendo peraltro l’accesso agli Antichi Chiostri Francescani ed alla tomba di Dante Alighieri.